Po czerwcowym rajdzie w górę, kurs złotego ustabilizował się. Niemniej jest to stabilizacja na wysokich poziomach: euro w okolice 4,30 zł zawitało na chwilę tuż po ataku USA i Izraela na Iran, a wcześniej ostatni raz widzieliśmy go tam pod koniec 2024 r. Dolara kosztującego ponad 3,75 zł doświadczaliśmy zaś ponad rok temu.
– Głównym czynnikiem stojącym za deprecjacją złotego było wyraźne obniżenie się przewidywanej ścieżki stóp procentowych w Polsce. O ile jeszcze na początku czerwca rynek w horyzoncie dwunastu miesięcy wyceniał wzrost stopy referencyjnej NBP o około 75 punktów bazowych, obecnie w tej samej perspektywie czasowej rozważany jest scenariusz jej obniżki o 25 pb – komentuje Marcin Kujawski, starszy ekonomista w BNP Paribas Bank Polska. – W międzyczasie EBC i Narodowy Bank Czech podniosły koszt pieniądza o 25 pb, a Fed pod batutą nowego prezesa Kevina Warsha okazał się bardziej jastrzębi niż zakładano. To spotęgowało presję na notowania złotego – dodaje.
Dla złotego lokalnie kluczowa będzie środowa decyzja RPP, acz innego scenariusza niż utrzymanie stóp bez zmian nikt nie oczekuje. Uwaga skierowana zostanie na wydźwięk komunikatu po posiedzeniu (znajdą się w nim zręby nowej projekcji inflacyjnej) oraz czwartkowej konferencji prezesa Glapińskiego. – Zakładamy, że Rada w najbliższym czasie utrzyma ostrożny ton, niewskazujący na rychłe złagodzenie polityki pieniężnej. To powinno ograniczać przestrzeń do dalszego osłabiania się złotego – oczekuje Kujawski. Jak dodaje, wsparciem dla waluty powinna być też solidna kondycja krajowej gospodarki.
Również Roman Ziruk, starszy analityk Ebury, nie spodziewa się, aby RPP w najbliższych miesiącach dokonała dostosowania stóp procentowych. Ocenia przy tym, że ich potencjalna redukcja to obecnie jedno z głównych krajowych ryzyk dla złotego. – Uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie w pewien sposób, i nieco paradoksalnie, również rzuca cień na złotego, za sprawą zmniejszenia zagrożenia inflacyjnego. Obniżka stóp procentowych wydaje się obecnie bardziej prawdopodobna niż ich wzrost – komentuje.
Ziruk podkreśla przy tym, że otoczenie dla złotego uległo pogorszeniu, za co po części winę ponosi silniejszy dolar. – Wspierają go mniejsze obawy o amerykańskie instytucje, relatywnie mocne dane z USA i rynkowe oczekiwania dotyczące kształtowania stóp Fedu na wyższych poziomach – wyjaśnia.
Tym opiniom wtóruje Tomasz Marek, analityk w Biurze Strategii Rynkowych PKO BP. – W komunikacji Fed nastąpił jastrzębi zwrot, przynajmniej przez pryzmat „dot plotów” – zauważa. Jak dodaje, choć po słabszych od prognoz danych z amerykańskiego rynku pracy rynkowe oczekiwania co do stóp w Stanach lekko się zmniejszyły, to nadal wyceniane są podwyżki o około 30 pb do końca 2026 r. – Są też szanse na kolejną podwyżkę w 2027 r. – zauważa.
W protokole z czerwcowego posiedzenia FOMC, który poznamy w środę, też próżno będzie szukać gołębich akcentów. Dodatkowo, jak mówi Marek, zagrożenie nieco mocniejszego dolara w najbliższych dniach płynie ze strony korekcyjnego odreagowania na rynku ropy naftowej. – Przesunięcie się notowań dolara w kierunku ostatniego lokalnego szczytu 3,79-3,80 zł jest w naszej opinii możliwe. Dla pary EUR/PLN widzimy zaś stabilizację w wąskim przedziale 4,28-4,30 zł – reasumuje.
W dłuższej perspektywie oczekiwania ekonomistów PKO Banku Polskiego są jednak nieco bardziej optymistyczne. – Widzimy szansę na nieco mocniejszego złotego na koniec trzeciego kwartału, nasza prognoza to 4,27 zł za euro i 3,71 zł za dolara – wyjaśnia Marek. Powód? To między innymi efekt założenia, że w Zatoce Perskiej nie dojdzie do ponownej eskalacji konfliktu. – Wtedy ceny ropy naftowej, po możliwej korekcie w krótkim horyzoncie, będą kontynuowały spadki. Analitycy tego rynku wskazują, że w średnim horyzoncie na rynku ropy szykuje się spora nadpodaż – mówi Marek. To sprawiłoby, że rynek w Stanach zacząłby powoli wycofywać się z wycenianych podwyżek stóp.
W wygasanie czynników aprecjacyjnych dla dolara wierzy też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – W mojej ocenie celem Kevina Warsha jest zbudowanie reputacji niezależnego, merytorycznego bankiera centralnego, który nie będzie słuchał Trumpa, jeśli trzeba będzie podnosić stopy. Kiedy tylko zbuduje tę reputację, zrezygnuje z jastrzębiego tonu ze względu na konsekwentne obniżanie się oczekiwań inflacyjnych w Stanach – komentuje.
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