W ostatnich latach świat stał się wyjątkowo niestabilny i nieprzewidywalny. Wojny, niestabilność gospodarcza, niepokoje społeczne, obawy związane ze zmianami klimatu czy gwałtowna cyfryzacja wielu dziedzin życia przyczyniają się do narastającego poczucia niepewności. Według badań Pew Research Center, na świecie średnio między 57 a 70 proc. osób uważa, że obecne i następne pokolenia będą radziły sobie gorzej niż pokolenie ich rodziców. Odsetek ten wzrasta w przypadku wysokorozwiniętych gospodarek i wynosi 75 proc. dla Stanów Zjednoczonych, 73 proc. dla Wielkiej Brytanii, 78 proc. dla Francji czy aż 82 proc. dla Japonii (co ciekawe, w Polsce jest to jedynie 31 proc.).

Reklama Reklama

W obliczu tych trendów wiele osób – a zwłaszcza młode pokolenia – sięga po nostalgię jako sposób na powrót do znanej im przeszłości i odnalezienie spokoju. Według statystyk Google nawet 82 proc. użytkowników YouTube’a regularnie ogląda starsze materiały wideo i słucha muzyki z lat 90. XX w. i 2000. Z kolei według danych agencji PR News, nawet 60 proc. przedstawicieli pokolenia „Z” chętnie wróciłoby do czasów sprzed wszechobecnych smartfonów i chronicznego spędzania czasu online. W 2026 r. wyjątkową popularność na social mediach zyskał trend cofania się wspomnieniami do 2016 r. (tzw. 2016 vibes), przywołując m.in. premierę gry „Pokemon GO” czy też serialu „Stranger Things”.

Co ciekawe, nostalgia za przeszłością nie musi się odnosić do faktycznie przeżytych przez daną osobę wspomnień, zaś może obejmować ogólne, romantyzowane wyobrażenia o danej epoce. Mowa wówczas o nostalgii za estetyką lub też sposobem funkcjonowania danego aspektu codzienności – w ten trend wpisują się w szczególności analogowe metody odtwarzania muzyki i wideo (płyty CD, winyle, kasety VHS) i robienia zdjęć (aparaty na klisze) czy też powrót do znanych marek. Przykładowo – Nike wprowadziło w 2025 r. limitowaną reedycję butów „T90”, Lego od dłuższego czasu prowadzi serię „Icons” przeznaczoną głównie dla dorosłych wspominających zabawy klockami w dzieciństwie, a film „Barbie” z 2023 r. stał się głównym czynnikiem stojącym za gwałtownym wzrostem sprzedaży kultowych lalek.

Jak z każdym innym trendem, rynek uwzględnia także westchnienia za przeszłością. Według analityków Goldmana Sachsa globalny „rynek nostalgii” jest już warty około 325 mld USD, zaś do 2030 r. może osiągnąć wartość nawet 500 mld USD. Społeczna chęć powrotu do „starych dobrych czasów” jest więc coraz częściej monetyzowana w postaci limitowanych reedycji historycznych produktów (np. konsola do gier NES Classic od Nintendo) czy też produktów stylizowanych na „retro” (np. aparaty Polaroid od Kodaka). Ponownie można zaobserwować rozwój segmentów takich jak płyty winylowe (warty około 2,1 mld USD, ma wzrosnąć nawet do 3,4 mld USD w 2034 r.), aparaty analogowe (warty około 1,2 mld USD, może wzrosnąć do 1,7 mld USD w 2021 r.) czy retro gry i sprzęt do ich obsługi (warty około 4-5 mld USD, może wzrosnąć nawet do 8-11 mld USD w 2033 r.). Znamienny jest również fakt, że w 2025 r. spośród 10 najwyżej dochodowych filmów w Stanach Zjednoczonych aż siedem stanowiły sequele lub przeróbki istniejących tytułów.

Oprócz produktów liczą się również doświadczenia. Na popularności zyskuje organizowanie wydarzeń w stylu retro, otwieranie sklepów i kawiarenek stylizowanych na lata 80. i 90., czy też budowa społeczności umożliwiających wymienianie się nostalgicznymi wspomnieniami. Nawet wspomniane wcześniej analogowe metody odtwarzania muzyki czy robienia zdjęć traktowane są jako doświadczenie – większy wymagany nakład pracy traktowany jest w nich jako pretekst do większego poziomu uważności, skupienia i docenienia procesu.

Co może zaskakiwać, społeczna nostalgia za „starymi, dobrymi czasami” jest wyjątkowo wyraźna także w Chinach. Lata 90. i 2000. kojarzone tam są z erą dwucyfrowego wzrostu PKB, rozkwitem przedsiębiorczości i przekonaniem, że każdy kolejny rok będzie jeszcze lepszy od obecnego. W obliczu wygasającego tempa rozwoju gospodarczego kraju, napięć geopolitycznych i trudnej sytuacji młodych osób na rynku pracy, w chińskich miastach jak grzyby po deszczu pojawiają się więc lokale stylizowane na lata 90. – a niekiedy nawet i całe centra handlowe, jak w przypadku Raffles City w Szanghaju. Kineskopowe telewizory, stoły do ping-ponga, kolorowe neony i ręcznie wypisywane paragony dają poczucie autentyczności, bezpieczeństwa i emocjonalnego komfortu, tak bardzo poszukiwanego przez przytłoczonych współczesnością konsumentów.

Nostalgia za przeszłością nie jest niczym nowym – odczuwali ją już starożytni Grecy. Jednak jej znaczenie zauważalnie wzrasta w momentach przesilenia społecznego, związanego z potężnymi zmianami technologicznymi, geopolitycznymi czy gospodarczymi. Bez wątpienia świat w trzeciej dekadzie XXI w. doświadcza takich właśnie zmian. Dlatego też rozwój ekonomii nostalgii nie powinien dziwić – choć warto przy tym pamiętać, aby nie pozwolić rynkowi zmonetyzować wszystkich wspomnień i pragnień. Czasem wystarczy nieco zwolnić, zadbać o swój dobrostan psychofizyczny i spędzić więcej czasu z bliskimi, zamiast zasypywać tę lukę kompulsywnymi zakupami.