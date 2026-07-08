Z tego artykułu dowiesz się: Jak chińskie modele sztucznej inteligencji rzucają wyzwanie amerykańskim gigantom technologicznym.

Na czym polega przewaga konkurencyjna tańszych modeli AI w strategiach biznesowych firm.

W jaki sposób rosnące koszty adopcji AI wpływają na decyzje technologiczne w korporacjach.

Jakie napięcia między rynkiem a regulatorami rodzi rosnąca popularność zagranicznych technologii.

Chińskie modele sztucznej inteligencji zyskują popularność wśród amerykańskich firm, ponieważ zmniejszają dystans jakościowy do czołowych amerykańskich rywali, pozostając jednocześnie znacznie tańszymi w użyciu. Wskazują na to choćby dane dotyczące opłat za przetwarzanie danych przez modele. Dane te są podzielone na tokeny, stanowiące podstawową jednostkę rozliczeniową. Udział tokenów używanych przez amerykańskie firmy na chińskich modelach AI za pośrednictwem OpenRouter – platformy umożliwiającej dostęp do różnych modeli AI – utrzymuje się powyżej 30 proc. w każdym tygodniu od 8 lutego, osiągając szczytowo nawet 46 proc. Średnia z poprzednich 12 miesięcy wynosiła zaledwie 11 proc., a w pierwszej połowie 2025 r. zaledwie 4,5 proc.

Reklama Reklama

- Chińskie modele AI są obecnie szczególnie atrakcyjne dla amerykańskich firm, ponieważ koszty AI gwałtownie rosną. Tam, gdzie wcześniej amerykańskie firmy priorytetowo traktowały adopcję AI niezależnie od modelu, teraz stają się znacznie bardziej świadome kosztów – twierdzi Kyle Chan, analityk w think tanku Brookings.

W miarę jak firmy starają się wdrażać modele AI do tworzenia nowych produktów i poprawy efektywności wewnętrznej, inżynierowie coraz częściej eksperymentują z tańszymi modelami open source i open weight, z których najzdolniejsze pochodzą od chińskich firm. Modele open-source i open-weight udostępniają różne części modelu AI deweloperom do inspekcji, wykorzystania, a czasem modyfikacji. Różnią się od zamkniętych systemów, takich jak wiele flagowych modeli OpenAI, Anthropic i Google, gdzie kod i wewnętrzne mechanizmy pozostają zastrzeżone.

W czerwcu startup AI Lindy przeniósł 100 proc. swojego ruchu z modeli Claude firmy Anthropic na DeepSeek – chińską firmę, która wybuchła na scenie sensacyjnym wyznaniem na początku 2025 r. i wypuściła nowy model w kwietniu. Decyzja ta pozwoli zaoszczędzić Lindy miliony USD w ciągu kilku miesięcy. - Zrobiliśmy to i widać było, jak krzywa kosztów spada, dosłownie rozbija się o ziemię – stwierdził w rozmowie z CNBC Flo Crivello, prezes Lindy.

– Chiński model Z.ai GLM 5.2 został wydany w czerwcu z wielkim rozmachem i zanotował najszybszą adopcję spośród wszystkich modeli śledzonych przez Vercel w 2026 r. W pierwszym pełnym tygodniu po premierze dzienny wolumen tokenów wzrósł około 27-krotnie, a liczba klientów korzystających z modelu – około 80-krotnie. Tutaj ceną robi robotę. Gdy zadanie nie wymaga najlepszego modelu, zespoły zaczynają kierować je do najtańszego, który jest wystarczająco dobry, a ostatnia fala modeli z Chin wygrywa tę wymianę – wskazuje Harpreet Arora, szef dyrektor ds. infrastruktury w firmie Vercel.

– Chociaż Claude i ChatGPT nadal dominują pod względem użycia na platformie LaunchLemonade (platformie AI agentów dla regulowanych branż), GLM 5.2 znalazł się już w pierwszej piątce modeli na tej platformie – powiedział w rozmowie z CNBC Cien Solon, prezes i zarazem założyciel LaunchLemonade. – Chińskie modele takie jak Z.ai i Alibaby Qwen stają się realną opcją dla firm, ponieważ oferują atrakcyjne połączenie wydajności i kosztów dla określonych zastosowań. Firmy z bardziej dojrzałymi strategiami AI są coraz bardziej skłonne je wykorzystywać tam, gdzie ma to sens techniczny lub biznesowy – dodał Cien Solon.

Wzrost popularności chińskich modeli open source i open weight odbywa się w czasie, gdy administracja prezydenta Trumpa coraz bardziej stara się regulować swoje najpotężniejsze modele AI i rozważa sposoby powstrzymania szybkiego przyjmowania alternatyw z zagranicy. Pod koniec czerwca OpenAI poinformowało, że na wniosek rządu ograniczy wdrożenie nowego zestawu modeli. W tym samym miesiącu zniesiono również kontrole eksportowe na modele Anthropic Mythos i Fable, po napiętej konfrontacji między administracją Trumpa a spółką.