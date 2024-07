Czytaj więcej Budownictwo Sprzedaż mieszkań wytraca tempo. Co czeka spółki w II półroczu? Transakcji jest mniej, bo kupujący czekają na ostateczne założenia nowego rządowego programu dopłat do kredytów. Resort zapowiada wejście w życie „Na start” z początkiem 2025 r. Rynek może więc ożywić się pod koniec tego roku.

O tym, jak perspektywy deweloperów są postrzegane przez rynek, mogą świadczyć wyceny papierów na Catalyst. Tylko raz doszło do dużej przeceny – kiedy zarządzono lockdown. Wartość niektórych obligacji spadła do nawet 80 proc. wartości nominalnej. Dziś bardzo rzadko widzimy wyceny lekko poniżej 100 proc., zdarzają się i o nawet kilka punktów procentowych powyżej wartości nominalnej. Obserwujecie rynek, co kwartał wypuszczacie raport. Czy widać dziś jakieś czerwone flagi?

Tu znów musimy wyróżnić różne klasy obligacji. Dla uproszczenia: jedne papiery są notowane na Catalyst, przez deweloperów notowanych na GPW, są też papiery deweloperów, którzy działają na rynku private debt, a co więcej, ten dług zaciągany jest na konkretny projekt deweloperski. Jeśli chodzi o tych deweloperów, którzy mają konsekwentną i ostrożną politykę finansowania, zaciągają zobowiązania u profesjonalnych inwestorów – tutaj czerwonych flag nie widzę.

Na pewno trzeba uczulić inwestorów detalicznych, że w sytuacji uspokojenia, normalizacji rynku nie jest tak, że bycie deweloperem jest prostą drogą do sukcesu. To nie jest i nigdy nie był łatwy rynek: „dowożenie” projektów w terminach, po założonych cenach, nie jest rzeczą daną każdemu przedsiębiorcy. Zatem inwestując, bądźmy selektywni, sprawdzajmy historię deweloperów. Może się okazać, że ci, którzy weszli na rynek dość niedawno, w warunkach hossy, mogą nie być przygotowani zarówno kompetencyjnie, jak i w zakresie możliwości pozyskiwania nowego długu do obecnej sytuacji: uspokojenia popytu i trudniejszego do zdobycia pieniądza.

Podchodziłbym też ostrożnie do firm, które mają nieuporządkowaną, agresywną politykę pozyskiwania długu. Koncentrujmy się na tych, którzy podchodzą do tego konsekwentnie od lat, w zaplanowany sposób, którzy jasno komunikują swoje cele.

Jak pan ocenia perspektywy rynku mieszkaniowego w II półroczu? W pierwszym widzieliśmy spadki sprzedaży mieszkań – „Bezpieczny kredyt 2 proc.” przestał mieć wpływ na rynek, a „Na start” się oddala...

Patrząc szerzej, nie tylko na I połowę 2024 r., cieszę się, że w tym roku nie ma żadnego zewnętrznego wydarzenia, typu program wsparcia, inflacja, wojna, migracja, pandemia – pierwszy raz od 2019 r. mamy spokojny rok na rynku deweloperskim. Ostatnie cztery lata upłynęły pod kątem zdarzeń bardzo silnych, oddziałujących pozytywnie albo negatywnie.