Eksperci biura w najnowszym raporcie analitycznym odnieśli się do perspektyw czterech polskich spółek z sektora notowanych na krajowym rynku: Captor Therapeutics, Celon Pharma, Molecure i Ryvu Therapeutics podtrzymując dla ich akcji rekomendację "kupuj". Jednocześnie obniżyli obniżyli cenę docelową dla akcji Captora z 127,90 zł do 86 zł, dla Celon Pharmy z 37,50 zł do 33,70 zł, dla Molecure z 17,60 zł do 11,90 zł, a dla Ryvu Therapeutics z 59,80 zł do 59,70 zł.

Reklama

Czy warto kupować spółki biotechnologiczne?

Analitycy zauważają, że liczba amerykańskich biotechów wycenianych poniżej gotówki w marcu wyniosła ponad 200, a w ostatnich trzech latach nie spadła poniżej 120, co pokazuje, że sentyment do branży za oceanem pozostaje negatywny. J- esienna pierwsza obniżka amerykańskich stóp procentowych nie przyniosła oczekiwanej poprawy. W ostatnich miesiącach dodatkowo niepewność na rynku spotęgowały zapowiadane przez Donalda Trumpa zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Dobre projekty w dalszym ciągu są jednak przedmiotem transakcji partneringowych – wskazują.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Zarząd Pure Biologics wnioskuje o upadłość. Kurs zanurkował Zarząd Pure Biologics złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w związku z utratą płynności finansowej. Ostatnią szansą na przetrwanie ma być emisja akcji.

Zauważają, że obecne wyceny spółek biotechnologicznych notowanych na warszawskiej giełdzie są skrajnie niskie. - Mimo, iż sektor jest w niełasce inwestorów od wielu kwartałów, w naszej opinii stanowi ciekawą opcję inwestycyjną do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Ponieważ dużo negatywnych informacji zostało uwzględnionych w wycenach, można oczekiwać, że rynek obecnie poszukuje twardego dna - uważają. Jednocześnie dodają, że główną bolączką dla spółek z sektora pozostaje kwestia wydłużenia finansowania, stąd widoczne są zwolnienia i poszukiwanie oszczędności w wielu podmiotach.

Tekst jest skrótem raportu analitycznego wydanego przez Noble Securities. Jego autorem jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 24 czerwca br., o godz. 8:20.