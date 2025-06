W odpowiedzi, z początkiem piątkowej sesji inwestorzy rzucili się do wyprzedaży akcji biotechnologicznej spółki, co przełożyło się na spadek kursu o blisko 25 proc.

Spółka wyjaśnia, że stan niewypłacalności został spowodowany brakiem środków pieniężnych na spłatę wymagalnych zobowiązań pieniężnych przy jednoczesnej utracie zdolności do finansowania działalności z dotychczas dostępnych źródeł, tj. przychodów ze sprzedaży, emisji akcji, dotacji i pożyczek.

Emisja akcji ostatnią szansą Pure Biologics

Spółka zaznacza, że pomimo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zarząd poszukuje źródeł finansowania działalności spółki. W najbliższych dniach dojdzie do walnego zgromadzenia spółki, podczas którego głosowaniu poddane zostaną m.in. uchwały dot. emisji akcji spółki. - Pozyskanie środków jest niezbędne do kontynuowania działalności spółki. Zarząd kontynuuje w tym zakresie intensywne prace i liczy na to, że uda się zabezpieczyć niezbędne finansowanie. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości było w obecnej sytuacji koniecznością wynikającą z przepisów prawa, jednak w scenariuszu, w którym uda się pozyskać środki, wniosek ten zostanie wycofany – wyjaśnia Pure Biologics w komunikacie.

Amerykanie nie wywiązali się z umowy, Pure Biologics zostało bez środków

Kłopoty finansowe Purę nie powinny być dużym zaskoczeniem dla rynku. Czarne chmury zbierały się na spółką już od dłuższego czasu. Kłopoty pogłębiło rozwiązanie umowy z amerykańskim Promittens Corporation dotyczącej sprzedaży praw do dwóch projektów lekowych, co miało przynieść spółce znaczący zastrzyk gotówki (8-9 mln USD opłaty początkowej) oraz potencjalne płatności z tytułu kamieni milowych w przyszłości. Nabywca nie wywiązał się z umowy - Pure nie otrzymało płatności w wymaganym terminie. W związku z tym zarząd rozwiązał umowę i rozpoczął intensywne działania mające na celu sprzedaż posiadanych projektów innym potencjalnym nabywcom oraz dokapitalizowanie spółki. Domyślnym scenariuszem była emisja akcji, która jest kluczowa w celu pozyskania środków na uregulowanie najważniejszych wymagalnych zobowiązań oraz dalsze funkcjonowanie spółce przez kolejne kwartały. Jednocześnie podęto działania w celu przesunięcia terminu spłaty 12 mln zł. pożyczki otrzymanej od ACRX Investments.