Medicalgorithmics zwiększył szacowane przychody z koszyka nowych kontraktów na usługi EKG z wykorzystaniem oprogramowania AI do 160,2 tys. dol. miesięcznie z 110,1 tys. USD oszacowanych w maju 2024 r. To efekt uruchamiania kolejnych nowych umów. Za wzrost wartości koszyka nowych klientów w 66 proc. odpowiadał rynek amerykański, będący kluczowym kierunkiem globalnej ekspansji spółki.

Zarząd Medicalgorithmics zakłada, że wartość przychodów będzie stopniowo wzrastać wraz z pozyskiwaniem nowych klientów i rosnącą liczbą przeprowadzonych badań, co powinno pozwolić spółce na powrót do rentowności operacyjnej. – Wzrost powtarzalnych miesięcznych przychodów od nowych klientów wyraźnie potwierdza, że nabieramy rozpędu. Co istotne, zaprezentowany koszyk nowych kontraktów nie obejmuje nowego IDTF (niezależne od szpitali i innych ośrodków medycznych centrum diagnostyczne) pozyskanego w lutym tego roku – jednego z największych amerykańskich ośrodków, gdzie oczekujemy dalszych istotnych wzrostów. Spodziewamy się, że dynamika wzrostu sprzedaży naszego innowacyjnego oprogramowania AI – zgodnie z naszą strategią rozwoju – będzie rosła w kolejnych miesiącach, napędzana również przez uruchamianie kolejnych klientów – zapowiada Krzysztof Siemionow, prezes Medicalgorithmics. Spółka szacuje, że sam zaprezentowany koszyk ośmiu nowych klientów, którym spółka już świadczy usługi, przyniesie jej ponad 7 mln zł przychodów w kolejnych 12 miesiącach. – Warto przypomnieć, że w ciągu ostatniego półtora roku podpisaliśmy 27 kontraktów, które są w różnych fazach integracji. Jednocześnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych klientów zarówno na rynkach, na których już jesteśmy obecni, jak i nowych – wyjaśnia prezes. Jak podawała wcześniej spółka, faza integracji z infrastrukturą klienta oraz testowania (które może się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy) wynosi około 6-10 miesięcy.