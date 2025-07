Ryvu, Selvita, Synektik. Czyli poszukiwanie biotechnologicznych okazji na GPW

Akcje producentów leków w USA radzą sobie zdecydowanie gorzej niż szerokie indeksy. Analogicznie na GPW. WIG–leki jest niżej niż przed wybuchem pandemii. Poniżej cen docelowych z rekomendacji notowane są walory takich firm jak Celon Pharma, Bioceltix, Bioton, Poltreg, Captor Therapeutics, Synektik czy Selvita. Ta ostatnia podzieliła swój biznes, a Synektik ma takie plany.

Reklama

Selvita z potencjałem

W środę akcje Selvity zyskiwały 6 proc. do 33 zł po upublicznieniu rekomendacji Noble Securities. Cenę docelową dla akcji w horyzoncie 9-miesięcznym oszacowało na 51,1 zł (wobec 70,6 zł wcześniej). To oznacza prawie 55-proc. potencjał względem aktualnego kursu. Noble Securities podkreśla, że jesienią ubiegłego roku pojawił się umiarkowany optymizm co do rozwoju sytuacji rynkowej dla spółki, ale początek 2025 r. przyniósł wiele negatywnych czynników. Ich wspólnym mianownikiem była duża niepewność wynikająca ze zmian na amerykańskim rynku ochrony zdrowia, co po raz kolejny uderzyło w Selvitę.

Początek roku był dla tej spółki dobry – przychody w w I kwartale wyniosły 91,2 mln zł (+18 proc. rok do roku), a EBITDA skorygowana o program motywacyjny 14,9 mln zł (+28 proc.). Zdaniem analityków wyniki za II kwartał 2025 r. też będą lepsze rok do roku, ale dynamika osłabnie. Natomiast druga połowa roku stoi pod dużym znakiem zapytania. W 2024 r. drugie półrocze było bardzo dobre i stanowi wysoką bazę. Natomiast w 2025 r. niepewność rynkowa skutkuje wstrzymywaniem się przez klientów z podpisywaniem umów lub podpisywaniem ich na krótsze okresy. Według stanu na maj portfel zamówień na 2025 r. był na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu ubiegłego roku. Analitycy zakładają konserwatywnie, że Selvita mimo dobrego I półrocza, w całym 2025 r. będzie walczyć o powtórzenie wyników ubiegłorocznych. Dopiero w 2026 r. zakładają poprawę.