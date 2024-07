Złoto z historycznym rekordem. Ile cena może jeszcze wzrosnąć?

Złoto. Ile może jeszcze zdrożeć?

- Fundamenty wyraźnie się zmieniły na tyle, by inwestorzy mieli więcej powodów do zmiany wagi złota w ich portfelach. To sprawiło również, że fundusze wrażliwe na zmiany cen zaczęły ścigać szczyt cenowy. Szerokie pozycjonowanie oraz nastroje będące wciąż dalekie od ekstremalnej gorączki sprawiają, że wkrótce może zostać przetestowany poziom 2500 USD za uncję - wskazuje Chris Weston, szef działu analiz w Pepperstone Group.

Wiele prognoz jest wciąż jednak dosyć konserwatywnych. Mediana projekcji, zebranych przez agencję Bloomberga, sugeruje, że na koniec roku uncja kruszcu powinna kosztować 2372 USD. Najbardziej "bycza" prognoza (autorstwa analityków Bank of America Merrill Lynch) mówi o 2750 USD za uncję, a najbardziej "niedźwiedzia" (stworzona przez analityków rządu Australii) o 2015 USD za uncję.

- Złoto nie generuje stałej stopy zwrotu, jak obligacje czy dywidendy z akcji, ale zapewnia dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Mimo to, w przeszłości złoto zwykle zapewniało niższe zyski niż giełda, co może być powodem, dla którego inwestorzy indywidualni wstrzymują się z inwestycjami w złoto. Najnowsze badanie eToro Puls Inwestora Indywidualnego pokazuje spadek zainteresowania surowcami. W czerwcu br. posiadało je w swoich portfelach 31 proc. polskich inwestorów, podczas gdy 3 miesiące wcześniej było to 38 proc. - przypomina Paweł Majtkowski.