Elektrownie węglowe bez ETS

PGE proponuje rozszerzenie możliwości wyłączenia elektrowni systemowych, konwencjonalnych z systemu EU ETS pod warunkiem, że pełnią one rolę jednostek rezerwowych wspierających na żądanie operatora systemu przesyłowego, a tym samym wspierać OZE.

Już wcześniej Polski Komitet Energii Elektrycznej, skupiający największe spółki elektroenergetycznej, zaproponował ten pomysł w konsultacjach nad nowelizacją krajowej ustawy o ETS1. PKEE postulowało jeszcze w maju wyłączenie z systemu ETS jednostek rezerwowych lub zapasowych, które pracowały w ostatnich latach mniej niż 300 godzin/rok. Wyłączenie elektrowni węglowych z opłat emisyjnych było dużą zmianą w polityce klimatycznej UE. Na gruncie obecnego prawa UE (dyrektywa Rady 96/61/WE) państwa członkowskie mogą także wyłączyć z EU ETS jednostki rezerwowe lub zapasowe, które pracowały mniej niż 300 godzin rocznie. (art. 27a dyrektywy EU ETS.). Elektrownie rezerwowe jednak mogą pracować w ciągu roku nieco dłużej.

Dlatego też PGE w konsultacjach nad rewizją już samej dyrektywy proponuje jednak podnieść ten pułap pracy elektrowni konwencjonalnych z 300 do 1500 godz. - Próg 300 godzin powinien zostać podniesiony do 1500. Pomoże to wesprzeć generację dyspozycyjną, taką jak jednostki OCGT (Turbiny gazowe w cyklu prostym bez odzysku ciepła. To upraszcza i obniża koszt budowy –red.), które są najbardziej efektywne pod względem dostępności i elastyczności. Będzie to również wsparcie dla jednostek pracujących na żądanie Operatora Systemu Przesyłowego, a tym samym dla niestabilnych odnawialnych źródeł energii – czytamy w dokumencie PGE przesłanym Komisji.

Czy taki czas pracy elektrowni węglowych, gazowych w ciągu roku pozwoliłbym na korzyść? Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne oceniały realną korzyść takiego wyłączenia z ETS w przypadku, kiedy pracowałyby one ok. 2000 godz. w ciągu roku. Propozycja PGE jest więc zbliżona do tych szacunków.

Elektrownie wyłączone z ETS pracowałyby wówczas jako źródła rezerowe, kiedy energii z OZE brakuje, a więc zazwyczaj jesienią. Im krócej pracują te elektrownie, tym koszt produkcji za MWh znacząco rośnie. Ewentualne wyłączenie tych elektrowni z EU ETS jako „stabilizatorów” systemu energetycznego miałby pozwolić na obniżenie tych kosztów.