Działalność wydobywcza KGHM koncentruje się na rynku polskim

Wysokie cła importowe w USA przede wszystkim mogłyby doprowadzić do istotnego zwiększenia cen miedzi na lokalnym rynku, a nie globalnym. KGHM posiada w tym kraju, w stanie Nevada, kopalnię odkrywkową Robinson. Wytwarza ona koncentrat miedzi, zawierający około 20 proc. miedzi, a także srebro i złoto. Następnie koncentrat sprzedawany jest do hut miedzi i firm handlujących surowcami. W ubiegłym roku kopalnia Robinson wyprodukowała 55,9 tys. ton miedzi płatnej. To niewiele zważywszy, że cała grupa KGHM wytworzyła jej 729,7 tys. ton, w tym spółka matka 588,7 tys. ton. Jak z tego wynika, dla koncernu kluczowe znaczenie ma i będzie miała działalność wydobywcza i produkcyjna prowadzona w Polsce.

Oczywiście wysokie cła importowe w USA mogą przyczynić się do wzrostu cen miedzi na całym świecie. W takiej sytuacji trzeba jednak brać pod uwagę możliwość ograniczenia popytu na ten metal, gdyż część odbiorców przestanie akceptować istotny wzrost kosztów. Co więcej, jeśli cła będą zwiększane na szeroką skalę, to mogą pojawić się symptomy recesji gospodarczej. Do takiej sytuacji raczej nikt nie będzie chciał doprowadzić.