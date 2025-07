Stopy zwrotu nadal nie działają na inwestorów

Skoro nie działa „magia liczb”, to co może zadziałać? W pierwszej kolejności eksperci wskazują na potrzebę zmian systemowych, które zachęciłyby do inwestowania na rynku kapitałowym. Część maklerów wskazuje na pozytywne otoczenie, które powinno sprzyjać inwestorom.

– Prognozy na nadchodzące lata są bardziej niż pozytywne, uwzględniając m.in. wpływ polityki monetarnej i zapowiedzi potencjalnych cięć stóp procentowych przez RPP, wskaźniki makroekonomiczne, takie jak malejąca inflacja, i poprawiające się nastroje konsumenckie, które powinny przełożyć się na prognozy i realny wzrost PKB Polski czy ożywienie na rynku pierwotnym. Czynnikami ryzyka nadal są globalne wydarzenia i sytuacja na rynkach międzynarodowych, w tym ceny surowców i konflikty geopolityczne - mówi Marcin Wlazło, dyrektor BM Pekao.

Dodaje, że w ostatnim czasie nastąpiło wiele pożytecznych dla inwestorów zmian, w tym na przykład regulacyjne, które obniżyły opłaty transakcyjne dla funduszy ETF i ETC, co przyczyniło się do zwiększenia płynności i atrakcyjności tych instrumentów. – Dodając do tego aspekt edukacyjny i zaangażowanie firm inwestycyjnych w ten proces oraz rozwój usług doradztwa inwestycyjnego czy zarządzania majątkiem, uważam że może to pozytywnie wpłynąć na skalę transakcyjności inwestorów indywidualnych w przyszłości – mówi Wlazło.