Trzy formy wsparcia zamiast wydzielenia

Co w zamian? Są trzy rozwiązania: to rynek mocy, mechanizm dekarbonizacyjny oraz mechanizm elastyczności (non-fossil flexibility). Ich uruchomienie wymaga negocjacji z KE i notyfikacji pomocy publicznej. - Jesteśmy po wstępnych rozmowach z KE. Mamy gotową wersję roboczą tych mechanizmów. Pomoc publiczna w związku z tymi nowymi mechanizmami powinna trwać przez ok. 10 lat – powiedział Wojciech Wrochna, rządowy pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Minister Wrochna dodał, że trudno na obecnym etapie oszacować koszty tych trzech mechanizmów. - Rozmawiamy z Komisją Europejską. Co do zasady jednak koszty tego systemu powinny być jak najniższe – podkreślił.

Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu energetycznego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które są autorem części tych rozwiązań, chciałyby rozdzielić mechanizmy wsparcia. – Z jednej strony chcemy zapewnić możliwości elastyczności systemu energetycznego jak magazyny energii, a z drugiej minimum mocy dyspozycyjnej. Aktywa wytwórcze jako źródła rezerwowe potrzebują – a widzimy to coraz wyraźniej – już nie tylko zapewnienia środków na inwestycje, ale i na bieżące funkcjonowanie skoro mają one pracować tylko przez kilka tygodni w ciągu – tłumaczył Grzegorz Onichimowski, prezes PSE.

Kto będzie mógł skorzystać z tych nowych mechanizmów? Prezes PSE wyjaśniał, że pierwszy z tych mechanizmów, a więc rynek mocy po 2030 r. powinien być ukierunkowany na nowe bloki gazowe. – Chcielibyśmy zróżnicować długość wsparcia w zależności od tego na ile dane źródło będzie dekarbonizowane. Dla takich źródeł jak SMR, biogaz, biometan wsparcie mogłoby trwać dłużej – mówił szef PSE. Wskazał, że jeśli analiza wystarczalności zasobów wytwórczych wykaże, że dla danego roku jest za mało projektów wytwórczych, to wówczas pojawia się druga forma wsparcia – mechanizm transformacyjny. Byłby to mechanizm wsparcia dla właściciela danej elektrowni np. węglowej pod warunkiem jednak, że zadeklaruje się, że w jej miejsce wybuduje nowy, mniej emisyjny blok np. opalany gazem. Trzeci mechanizm dot. elastyczności byłby skierowany np. na magazyny energii.

Mimo że rząd zapowiada dalsze prace nad tymi systemami to czasu już praktycznie nie ma. Rząd musi uzyskać zgodę na pomoc publiczną od KE dla tych rozwiązań. - Chcielibyśmy rozpocząć certyfikację do nowego systemu wsparcia po 2030 r. na początku przyszłego roku. Na przełomie roku powinien pojawić się projekt ustawy. To konieczne, aby zapewnić moc po 2031 r. Musimy jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, a te rozmowy postępują – powiedział Wrochna.

Mechanizmy wsparcia nadzieją dla spółek

Rynek spodziewał się zarówno zarzucenia pomysłu poprzedników jak i nowych mechanizmów pomocy publicznej niejako w zamian. Jak mówi Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao, zaproponowane mechanizmy wsparcia mogą być dobrym rozwiązaniem kompensującym negatywne efekty braku wydzielenia węgla. W ten sposób rząd wsparłby spółki zapewniając rentowność aktywom węglowym.