Analitycy oczekiwali analogicznej podwyżki.
"Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podwyższeniu trzech kluczowych stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych. Konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję inflacyjną, a inflacja ma utrzymywać się znacznie powyżej poziomu docelowego przez dłuższy czas. Dzisiejsza decyzja podkreśla zaangażowanie Rady Prezesów w kształtowanie polityki pieniężnej w taki sposób, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie docelowym 2 proc. w perspektywie średnioterminowej" - czytamy w komunikacie.
Czytaj więcej
Nie było zaskoczenia. RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian na wrześniowym posiedzeniu. Referencyjna stopa NBP wciąż wynosić więc będzie 3,75 proc.
Perspektywy pozostają bardzo niepewne, przy czym istnieją ryzyka wzrostu inflacji oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. W odniesieniu do szoku energetycznego zaktualizowane scenariusze opracowane przez ekspertów ilustrują szeroki zakres możliwych wyników dotyczących kształtowania się wzrostu gospodarczego i inflacji przy różnych założeniach dotyczących intensywności i czasu trwania tego szoku, a także jego skutków pośrednich i wtórnych, podano także.
"Dzięki dzisiejszej decyzji Rada Prezesów pozostaje dobrze przygotowana do radzenia sobie z niepewnością spowodowaną konfliktem. Przy ustalaniu odpowiedniego kierunku polityki pieniężnej będzie kierować się podejściem opartym na danych i podejmowanym na każdym posiedzeniu. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą oparte na ocenie perspektyw inflacji i związanych z nią zagrożeń, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie zobowiązuje się z góry do konkretnej ścieżki stóp procentowych" - czytamy dalej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas