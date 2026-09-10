Analitycy oczekiwali analogicznej podwyżki.

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"Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podwyższeniu trzech kluczowych stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych. Konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję inflacyjną, a inflacja ma utrzymywać się znacznie powyżej poziomu docelowego przez dłuższy czas. Dzisiejsza decyzja podkreśla zaangażowanie Rady Prezesów w kształtowanie polityki pieniężnej w taki sposób, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie docelowym 2 proc. w perspektywie średnioterminowej" - czytamy w komunikacie.

Perspektywy pozostają bardzo niepewne, przy czym istnieją ryzyka wzrostu inflacji oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. W odniesieniu do szoku energetycznego zaktualizowane scenariusze opracowane przez ekspertów ilustrują szeroki zakres możliwych wyników dotyczących kształtowania się wzrostu gospodarczego i inflacji przy różnych założeniach dotyczących intensywności i czasu trwania tego szoku, a także jego skutków pośrednich i wtórnych, podano także.

"Dzięki dzisiejszej decyzji Rada Prezesów pozostaje dobrze przygotowana do radzenia sobie z niepewnością spowodowaną konfliktem. Przy ustalaniu odpowiedniego kierunku polityki pieniężnej będzie kierować się podejściem opartym na danych i podejmowanym na każdym posiedzeniu. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą oparte na ocenie perspektyw inflacji i związanych z nią zagrożeń, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie zobowiązuje się z góry do konkretnej ścieżki stóp procentowych" - czytamy dalej.