Prezes JSW wskazał, że optymizmem napawa go sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu, która przed kilkoma tygodniami poprawiła się. Zaznaczył, że kluczowe jest długoterminowe utrzymanie się tej sytuacji.

Reklama Reklama

– Wydaje nam się, według naszych ekspertów, że ten stan potrwa co najmniej rok. I to będzie generowało dodatkowe przychody. Zatem tak długoterminowo, mówię to myśląc o roku, ale taki mam horyzont w tej chwili planistyczny, że właściwie planuję z tygodnia na tydzień, wobec tego rok to jest coś bardzo długiego, pozwoli nam to poprawić naszą sytuację – powiedział Bogusław Oleksy.

Zaznaczył, że JSW działa zgodnie z planem restrukturyzacji. Został on wprowadzony, ponieważ spółce groziła utrata płynności finansowej pod koniec I kwartału 2026 r. Obejmuje on redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej JSW.

Artur Kucia, który jest w PKO BP dyrektorem departamentu klienta strategicznego – przemysłu ciężkiego i wydobywczego, podczas dyskusji dot. finansowania projektów wydobywczych na Future Mining Forum & Expo 2026 przyznał, że jego bank obecnie nie zdecydowałby się na wsparcie JSW. Jako powód wskazał kondycję finansową spółki.

Obecnie JSW korzysta ze wsparcia Agencji Restrukturyzacji Przemysłu, która ma możliwość udzielania pożyczek podmiotom o znaczeniu strategicznym dla kraju. Wiceprezes ARP Krzysztof Telega przypomniał, że pierwsza z nich to 850 mln zł. Zaznaczył, że trwają prace nad przyznaniem kolejnej – 1,066 mld zł.

Prezes JSW w czwartek powtórzył, że choć węgiel koksowy jest uznawany w Unii Europejskiej za surowiec krytyczny, to spółka nie czuje w związku z tym wsparcia instytucji UE. Podkreślił, że stawiane są oczekiwania dot. bezpieczeństwa Wspólnoty i Polski, wynikające z suwerenności surowcowej, ale nie idą za nimi konkretne mechanizmy.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. Zatrudnienie w JSW na koniec 2025 r. wynosiło 20488 osób.