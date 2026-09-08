Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki otrzymają dotacje z PARP.

Na jakie projekty trafią środki.

Jak reagują notowania.

Jak radzi sobie branża biotechnologiczna.

O prawie 3 proc. drożeją podczas wtorkowej sesji akcje Ryvu Therapeutics. Z kolei kurs Scope Fluidics zyskuje prawie 5 proc. To przykłady spółek, które poinformowały o dofinansowaniu w ramach konkursu dla przedsiębiorców Ścieżka SMART, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

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Jaką dotację dostanie Ryvu

W przypadku Ryvu chodzi o projekt Dualis. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy technologicznej, służącej do przyspieszenia i zwiększenia efektywności odkrywania tzw. biwalentnych payloadów nowej generacji w onkologii. Całkowita wartość projektu wynosi 30,9 mln zł, a rekomendowana wartość dofinansowania 22,2 mln zł. Planowany okres realizacji to 54 miesiące. Zarząd Ryvu podkreśla, że w przypadku zawarcia umowy dofinansowania i realizacji projektu przyznane dofinansowanie może ograniczyć wykorzystanie środków własnych.

Spółka została założona w 2007 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od prawie trzech lat notowania Ryvu poruszają się w trendzie spadkowym. W 2023 r. przekraczały 60 zł. Aktualnie kurs wynosi 17,7 zł. Najbardziej zaawansowanym programem spółki, do którego posiada ona pełnię praw, jest romacyklib (RVU120, SEL120). Jest badany pod kątem leczenia nowotworów hematologicznych oraz guzów litych.

Jakie dotacje z PARP dostaną inne spółki

Z kolei zarząd Scope Fluidics poinformował o warunkowym przyznaniu przez PARP dofinansowania dla projektu zgłoszonego przez spółkę zależną Edocera. Chodzi o opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego, umożliwiającego profilaktykę oraz bieżącą diagnostykę osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru. Dofinansowanie ma wartość 12,2 mln zł, a całkowite koszty projektu wynoszą 24,5 mln zł. Giełdowa spółka podkreśla, że otrzymanie dofinansowania jest uzależnione od uzgodnienia jego warunków oraz podpisania umowy z PARP.

Na liście do dofinansowania znalazła się też Massmedica. Chodzi o jej projekt Ursa Maior, czyli nowe rozwiązanie do chirurgii ortopedycznej stawu kolanowego i biodrowego, wspierane technologią AI i AR. Całkowita wartość projektu sięga 11,9 mln zł, a rekomendowane dofinansowanie to niemal 6,9 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2026-2029. Spółka podkreśla, że Ursa Maior jest zasadniczym elementem jej strategii, zmierzającej do stworzenia autonomicznej platformy robotycznej wspierającej różne rodzaje operacji ortopedycznych.

„Realizacja projektu może istotnie wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki, zwiększyć jej potencjał technologiczny oraz przyczynić się do pozycjonowania jako jednego z liderów przyszłego rynku operacji ortopedycznych wykonywanych z wykorzystaniem robotów” – czytamy w raporcie.

Massmedica to spółka notowana na NewConnect. Jej notowania dziś również zyskują na wartości. Podobnie jak kurs Advanced Medical Equipment, który też ma szansę na dotację z PARP. Firma chce opracować CardioBreath, czyli urządzenie oparte na nowej, nieinwazyjnej metodzie monitorowania niewydolności serca. Wartość projektu to prawie 6,1 mln zł, a dofinansowanie około 3,9 mln zł. Zarząd Advanced Medical Equipment podkreśla, że realizacja projektu stanowi element długoterminowej strategii, zakładającej budowę portfela urządzeń diagnostycznych opartych na analizie wydychanego powietrza. Spółka ocenia, że rozwój tej technologii otwiera możliwość jej zastosowania w kolejnych wskazaniach klinicznych oraz wejścia w nowe segmenty rynku diagnostyki medycznej.