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Dwucyfrowe wzrosty cen mieszkań wygasają. Kupujący bardziej wybredni

Chętnych na mieszkania w wakacje nie brakowało, a jesień może być jeszcze lepsza. O klienta konkurują deweloperzy i prywatni właściciele nieruchomości.

Publikacja: 10.09.2026 06:00

Rezerwacji mieszkań jest dużo, klienci są gotowi zamykać transakcje. We wrześniu deweloperzy mogą cz

Rezerwacji mieszkań jest dużo, klienci są gotowi zamykać transakcje. We wrześniu deweloperzy mogą częściej oferować promocje i rabaty, żeby zrealizować plany.

Foto: Fot. AdobeStock

Aneta Gawrońska

Wakacje na rynku pierwotnym były zaskakująco dobre. Tabela ofert wskazuje, że w lipcu na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali niemal 4,4 tys. mieszkań. W sierpniu – ok. 4,2 tys. – To wynik nieznacznie słabszy niż w lipcu, ale niemal o 50 proc. lepszy niż rok wcześniej – podkreśla Ewa Palus, główna analityczka portalu. Po przeliczeniu na dni robocze sierpień był drugim miesiącem pod względem sprzedaży – po styczniu. Każdego dnia roboczego sprzedawano średnio 210 mieszkań, w styczniu – 225.

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