Dwucyfrowe wzrosty cen mieszkań wygasają. Kupujący bardziej wybredni

Wakacje na rynku pierwotnym były zaskakująco dobre. Tabela ofert wskazuje, że w lipcu na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali niemal 4,4 tys. mieszkań. W sierpniu – ok. 4,2 tys. – To wynik nieznacznie słabszy niż w lipcu, ale niemal o 50 proc. lepszy niż rok wcześniej – podkreśla Ewa Palus, główna analityczka portalu. Po przeliczeniu na dni robocze sierpień był drugim miesiącem pod względem sprzedaży – po styczniu. Każdego dnia roboczego sprzedawano średnio 210 mieszkań, w styczniu – 225.