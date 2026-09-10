Dwucyfrowe wzrosty cen mieszkań wygasają. Kupujący bardziej wybredni

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Rezerwacji mieszkań jest dużo, klienci są gotowi zamykać transakcje. We wrześniu deweloperzy mogą częściej oferować promocje i rabaty, żeby zrealizować plany.
Wakacje na rynku pierwotnym były zaskakująco dobre. Tabela ofert wskazuje, że w lipcu na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali niemal 4,4 tys. mieszkań. W sierpniu – ok. 4,2 tys. – To wynik nieznacznie słabszy niż w lipcu, ale niemal o 50 proc. lepszy niż rok wcześniej – podkreśla Ewa Palus, główna analityczka portalu. Po przeliczeniu na dni robocze sierpień był drugim miesiącem pod względem sprzedaży – po styczniu. Każdego dnia roboczego sprzedawano średnio 210 mieszkań, w styczniu – 225.
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Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.
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