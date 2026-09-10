W czwartek klientów XTB spotkała niemiła niespodzianka. Przed południem pojawiły się problemy z dostępem do rachunków. Dotyczyło to zarówno aplikacji mobilnej, jak również wersji webowej.

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Awaria w XTB. Nie działa logowanie

- Odnotowujemy przejściowe problemy z działaniem naszej platformy. Obecnie pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu dla inwestorów. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności - napisała firma w komunikacie na stronie. Inwestorzy nie mogli więc nie tylko śledzić rynku, ale także otwierać i zamykać nowych pozycji. Firma nie komentowała nic więcej poza to, co jest dostępne w oficjalnym komunikacie. Awaria nie mogła umknąć uwadze inwestorom.

Awaria trwała jednak stosunkowo niedługo. Około godz. 12.30 inwestorzy normalnie mogli już korzystać z usług XTB.

Najgłośniejsza awaria w XTB

Nie jest to oczywiście pierwsza awaria w branży maklerskiej, ani w samej firmie XTB. Ta najgłośniejsza przypadła na końcówkę ubiegłego roku. Wtedy to przez kilka godzin klienci nie mogli zamykać pozycji na rynku CFD, a w mediach społecznościowych zaczęły się szerzyć różne teorie na temat przyczyn awarii. Na łamach „Parkietu” jej przyczyny wyjaśniał Adam Dubiel, szef działu technologii w XTB.

- Nasz system działał poprawnie. Jest jednak jeszcze masa systemów, które w jakiś sposób modyfikują widoki, zbierają dane do widoków, składają to wszystko w całość. O ile dla dużej część naszych systemów jest przypisana nowa architektura, o tyle jest jeszcze jeden komponent rozwijany przez kilkanaście lat, który w tym czasie świetnie się sprawdzał. On zawiódł, co ma też związek z tym, że cały czas rośniemy(...). Problem został zażegnany. Budujemy bardzo złożony system z setek komponentów. Mimo testów i monitoringu – nie da się wyeliminować wszystkiego, ale stale dążymy do perfekcji – wskazywał wtedy Dubiel.

Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych firma XTB na koniec sierpnia posiadał 1,235 rachunków maklerskich w Polsce przez co odpowiadała ona za ponad 40 proc. całego rynku maklerskiego.