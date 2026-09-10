Giełdowy producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze spółkami wchodzącymi w skład Polskiego Pierścienia Amunicyjnego. Partnerstwo ma na celu rozwój nowoczesnych technologii dla sektora obronnego. Współpraca obejmie m.in. obszar precyzyjnej i inteligentnej amunicji artyleryjskiej oraz rozwój systemów optoelektronicznych stosowanych w dronach.

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Vigo oraz Polski Pierścień Amunicyjny przeanalizują możliwość wykorzystania sensorów i detektorów przy budowie i automatyzacji nowoczesnych fabryk wielkokalibrowej amunicji artyleryjskiej. Celem jest podniesienie jakości, bezpieczeństwa oraz efektywności procesów wytwórczych. Kolejny obszar potencjalnej współpracy między Vigo a Polskim Pierścieniem Amunicyjnym dotyczy projektów badawczo-rozwojowych w zakresie systemów ochrony pojazdów i obiektów oraz systemów detekcji chemicznej. Projekty te mają charakter dual-use, co oznacza, że opracowywane technologie znajdą zastosowanie nie tylko w wojsku, ale także w ochronie infrastruktury krytycznej, monitoringu pożarowym oraz systemach przeciwdronowych.

- Rekordowe zamówienia w ramach programu SAFE generują olbrzymie zapotrzebowanie na nasze technologie, stanowiące krytyczny komponent nowoczesnych systemów obronnych. Partnerstwo z Polskim Pierścieniem Amunicyjnym otwiera przed nami perspektywiczny obszar zastosowań dla naszych detektorów i matryc podczerwieni: inteligentną amunicję precyzyjną oraz systemy rozpoznania i obserwacji dla dronów. Naszą ambicją jest dostarczanie polskiej armii rozwiązań na światowym poziomie, produkowanych w całości w kraju, co realnie wzmacnia naszą suwerenność technologiczną i bezpieczeństwo państwa – komentuje Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.

Polski Pierścień Amunicyjny to konsorcjum przemysłowe skupiające polskie spółki sektora obronnego w celu rozwoju i zwiększania krajowych zdolności w zakresie produkcji oraz dostaw amunicji wielkokalibrowej oraz innych rodzajów uzbrojenia.