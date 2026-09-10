Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega inwestowanie w wyceny spółek technologicznych, takich jak OpenAI, jeszcze przed ich debiutem giełdowym.

Jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z handlem tokenizowanymi akcjami gigantów technologicznych, np. NVIDIA czy SpaceX.

Jaki wpływ na europejski rynek inwestycyjny miało zakończenie okresu przejściowego regulacji MiCA.

Jakie korzyści dla inwestorów niesie integracja rynków kryptowalut i tradycyjnych aktywów na jednej platformie.

Rynki pre-IPO X-Perps pozwalają zajmować pozycje długie i krótkie w oparciu o wycenę prywatnych spółek jeszcze przed ich potencjalnym debiutem giełdowym. Na początek dostępne są OpenAI i Anthropic, z dźwignią do 10x. Pozycje można otwierać i zamykać w dowolnym momencie, a OKX zapowiada dodawanie kolejnych spółek.

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Jednocześnie OKX uruchamia 100 rynków tokenizowanych akcji, wśród nich SpaceX, Google, NVIDIA i Palantir oraz ETF-y SPY i QQQ. Kolejne mają być dodawane co tydzień. Premiera wpisuje się w rosnące zainteresowanie tego typu instrumentami w Europie. Według danych OKX wolumen X-Perps na europejskim rynku wzrósł czterokrotnie od zakończenia okresu przejściowego MiCA w lipcu.

Tokenizowane akcje można kupować, sprzedawać i wymieniać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu - także wtedy, gdy tradycyjne giełdy są zamknięte. Dostępne są m.in. zlecenia limit, market, stop, TWAP i Iceberg.

Pozycje w tokenizowanych akcjach mogą być również wykorzystywane jako zabezpieczenie dla X-Perps oraz w botach DCA i Grid. Obsługiwane tokeny można wpłacać i wypłacać on-chain, również do własnego portfela.

Tokenizowane akcje odzwierciedlają cenę instrumentu bazowego, ale nie oznaczają bezpośredniego posiadania akcji ani nie dają praw akcjonariusza, w tym prawa głosu.

- Rynki pre-IPO były dotychczas niedostępne dla większości europejskich inwestorów korzystających z tradycyjnych domów maklerskich i innych regulowanych platform. Wolumen X-Perps w Europie wzrósł czterokrotnie od zakończenia okresu przejściowego MiCA w lipcu i właśnie z myślą o tych inwestorach powstały te rynki. Teraz udostępniamy rynki pre-IPO i tokenizowane akcje z płynnością pozwalającą na handel na dużą skalę. Europejscy inwestorzy nie powinni być zmuszeni do korzystania z ograniczonych produktów lub nieregulowanych platform, aby uzyskać dostęp do rynków, które ich interesują - mówi Erald Ghoos, CEO OKX Europe.

Nowe produkty są dostępne na jednym koncie razem z kryptowalutami spot, X-Perps, botami, Earn i Pay. Klienci nie muszą więc zarządzać oddzielnymi kontami kryptowalutowymi i maklerskimi. Mogą korzystać z tych samych typów zleceń, botów i salda zabezpieczającego w ramach różnych produktów.