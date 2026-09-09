Nowy ranking najszczęśliwszych miast Ameryki z 2026 r. przygotowany przez WalletHub sugeruje, że najlepsze miejsca do życia to nie tylko miejsca bogate, ale też zdrowe, wypoczęte i o wiele mniej zestresowane.

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Miejsce zamieszkania może wpływać na poziom szczęścia w sposób, który zaskoczy. Krótki dojazd do pracy może dać godzinę dziennie na coś, co naprawdę sprawia Ci radość. Pobliskie parki mogą ułatwić wyjście na zewnątrz i zaznanie bliskości z naturą – co, jak pokazują badania, może poprawić nastrój i samopoczucie. A miejsce z silnym poczuciem wspólnoty może sprawić, że sąsiedzi staną się przyjaciółmi.

Nowy raport sugeruje, że w niektórych miastach USA takie miejsca po prostu łatwiej znaleźć. Aby stworzyć ranking, WalletHub porównał 182 największe miasta w USA pod kątem 29 wskaźników związanych z dobrostanem. Analiza uwzględniała wszystko, od wskaźników depresji i zdrowia fizycznego, po wzrost dochodów, średni czas wolny, czas dojazdu do pracy i czynniki społeczne.

Fremont w Kalifornii zajął pierwsze miejsce w rankingu najszczęśliwszych miast w USA. Ale szersza perspektywa sprawia, że ​​ta lista jest atrakcyjna. To nie tylko zestawienie drogich miejsc, w których ludzie zarabiają wysokie pensje i radzą sobie ze stresem. Miasta, które osiągnęły najlepsze wyniki, oferowały przyjemniejsze warunki do życia na co dzień — takie, w których ludzie mają większe szanse na poczucie zdrowia, bliskości i niebycia całkowicie przytłoczonym przez współczesny styl życia.

Fremont zajął pierwsze miejsce po części dzięki szczególnie dobrym wynikom w zakresie satysfakcji z życia, dobrego samopoczucia psychicznego i długowieczności. Według WalletHub, Fremont ma najwyższy odsetek gospodarstw domowych z dochodem powyżej 75 000 dolarów rocznie, najwyższy wskaźnik satysfakcji z życia w kraju, siódmy najniższy wskaźnik depresji i piątą najwyższą średnią długość życia wśród miast analizowanych przez badaczy. Miał również najniższy wskaźnik separacji i rozwodów w rankingu, wynoszący zaledwie 9,3 proc.

Pytanie, jak głęboki wpływ na życie mieszkańców miasta ma Fabryka Tesla Fremont Factory – główny zakład produkcyjny i historyczne centrum wytwórcze firmy Tesla. Zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy pracowników i jest jednym z największych pracodawców oraz zakładów przemysłowych w Kalifornii. To centrum produkcji pojazdów Model 3, Model Y i Tesla Optimus. W ostatnim czasie Tesla rozpoczęła we Fremont produkcję humanoidalnego robota Optimus, wykorzystując przestrzeń zajmowaną wcześniej przez linie Model S i Model X.