W I połowie 2026 r. budujący w ośmiu miastach deweloper zaksięgował ponad 760 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 95 proc. więcej niż rok wcześniej. To wprost pochodna większej liczby przekazanych lokali, o większej wartości. W I połowie tego roku klienci odebrali klucze do 1013 mieszkań wobec 610 rok wcześniej (wzrost o 66 proc.). Rentowność brutto ze sprzedaży zmniejszyła się nieznacznie, z 34 do 33 proc., w rezultacie zysk brutto ze sprzedaży wyniósł prawie 251 mln zł, o 89 proc. więcej niż rok wcześniej.

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Zysk operacyjny zwiększył się o 97 proc., do 213 mln zł. Znacznie mniejsze były koszty finansowe (z 38 mln do 13,5 mln zł) – tu oprócz kosztów obsługi długu różnice robią zapisy księgowe dotyczące dyskonta zaliczek otrzymywanych od nabywców mieszkań.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 162 mln zł (3,75 zł na walor), to prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 261 mln zł wobec 476 mln zł ujemnych przepływów rok wcześniej.

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Atal spodziewa się lepszej sprzedaży w II półroczu

Według wcześniejszych deklaracji w całym 2026 r. Atal spodziewa się przekazania 3,3 tys. lokali, czyli na II półrocze przypadnie prawie 2,3 tys.

Inwestorów mocno interesuje bieżąca sprzedaż mieszkań – w ostatnich latach deweloper bezprecedensowo rozbudował bowiem ofertę. Na koniec marca Atal dysponował absolutnie największą ofertą w historii – aż 8,33 tys. Na koniec czerwca wartość zapasów sięgała 4,6 mld zł, w tym 0,87 mld zł przypadało na wyroby gotowe.

W I półroczu spółka sprzedała 1547 lokali, o 111 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca miała 287 umów rezerwacyjnych. W samym II kwartale Atal znalazł nabywców na 908 lokali, o 134 proc. więcej niż rok wcześniej i o 41 proc. więcej kwartał do kwartału – był to najlepszy okres od IV kwartału 2023 r.

W programie Parkiet TV pod koniec lipca prezes Zbigniew Juroszek mówił, że lipiec był również mocny pod względem sprzedaży.

– Druga połowa roku powinna być korzystniejsza pod względem zarówno sprzedaży, jak i przekazań w stosunku do I półrocza 2026 – skomentował Juroszek w komunikacie po wynikach finansowych. – Widzimy niesłabnące zainteresowanie naszymi mieszkaniami, sytuacja na rynku jest stabilna, co jest korzystne zarówno dla klientów, jak i deweloperów. Przyglądamy się rynkowi i temu, co dzieje się w światowej gospodarce. Na ten moment nie widzimy większych zagrożeń, jednak czynnik geopolityczny nadal może oddziaływać również na nasz sektor, co szczególnie może być widoczne w cenach paliw i energii – dodał.

Czytaj więcej Nieruchomości Optymizm wśród deweloperów. Liczą na lepszą sprzedaż mieszkań Wzrostu sprzedaży mieszkań spodziewa się w najbliższych miesiącach 57,5 proc. firm – wynika z indeksu nastrojów deweloperów portalu Tabelaofert.

Atal powiększył bank ziemi o działki w Gdańsku

Z początkiem lipca Atal przejął bank ziemi trójmiejskiej Grupy Budner. To projekty umożliwiające budowę 70 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej. – Chcielibyśmy wprowadzić pierwszy projekt jesienią, a drugi na przełomie roku – mówił w Parkiet TV Juroszek.

Na zakup firma wydała 130 mln zł, a 1 października akcjonariusze otrzymają prawie 195 mln zł (4,5 zł na papier) dywidendy. 77 proc. spółki kontroluje rodzina Juroszków.