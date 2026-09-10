"Decyzja Narodowego Banku Polskiego oznacza zmianę dotychczasowej klasyfikacji systemu płatności BLIK. Od 2022 roku należał on do kategorii istotnych systemów płatności detalicznych. Obecnie, wraz ze wzrostem liczby realizowanych transakcji i znaczenia BLIK-a na polskim rynku, system został zakwalifikowany do najwyższej kategorii w ramach nadzoru nad systemami płatności detalicznych" – czytamy w komunikacie.
Podstawą zmiany klasyfikacji była analiza danych przekazywanych NBP przez operatorów systemów płatności. Wynika z niej, że w ostatnich czterech kolejnych kwartałach sprawozdawczych to właśnie w systemie płatności BLIK zrealizowano największą liczbę zleceń płatniczych spośród wszystkich systemów płatności detalicznych działających w Polsce.
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"Decyzja NBP jest potwierdzeniem skali, jaką osiągnął BLIK, ale także skuteczności strategii, którą konsekwentnie realizujemy od lat. Od początku stawiamy na rozwój rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby użytkowników i jego obecność w kolejnych obszarach codziennych płatności. Wspólnie z bankami i partnerami systematycznie poszerzamy dostępność BLIK-a i rozwijamy nowe usługi. To właśnie konsekwencja w realizacji tej strategii sprawiła, że BLIK stał się jednym z kluczowych elementów polskiego rynku płatniczego. Status systemowo ważnego systemu płatności jest dla nas potwierdzeniem sukcesu biznesowego BLIK-a, a jednocześnie zobowiązaniem. Wraz ze skalą rośnie nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i stabilność całego polskiego systemu płatniczego oraz jego dalszy rozwój" – powiedziała wiceprezeska BLIK-a Monika Król, cytowana w materiale.
Klasyfikacja systemów płatności jest elementem nadzoru systemowego sprawowanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jej celem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury polskiego systemu płatniczego.
BLIK to standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.
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