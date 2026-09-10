Jakub Karnowski to postać dobrze znana na szeroko rozumianym rynku finansowym. Karierę zawodową rozpoczął jako doradca, a następnie szef gabinetu politycznego Leszka Balcerowicza, ministra finansów RP w latach 1997-2000. Pełnił również funkcję doradcy ds. euro oraz dyrektora Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego. W latach 2001-2003 był członkiem Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych. W latach 2003-2008 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego w grupie Banku Światowego. Następnie był prezesem oraz przewodniczącym komitetu inwestycyjnego PKO TFI (2008-2012). W latach 2012-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu PKP, odpowiadając za realizację programów inwestycyjnych oraz procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne. W latach 2016-2019 kierował prywatną grupą inwestycyjną Luma Investment jako prezes zarządu.

Reklama Reklama

Nadzorcze role Karnowskiego

W trakcie swojej kariery zawodowej angażował się też w prace organów nadzorczych, pełniąc funkcje niezależnego członka rad nadzorczych oraz przewodniczącego komitetów audytu i ryzyka m.in. w HSBC Bank Polska (2015-2019), Allianz Polska (2017-2024) oraz PZU (2014-2016). W latach 2018-2024 był członkiem rady nadzorczej Ukrposhta, a w latach 2021-2024 pełnił funkcję jej przewodniczącego. W latach 2021-2024 był również niezależnym członkiem rady nadzorczej Ukrzaliznytsia. Od 19 sierpnia 2024 roku pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezesa zarządu KredoBanku. 21 lutego 2025 roku, po uzyskaniu zgody Narodowego Banku Ukrainy, został powołany przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu banku, które objął 1 marca 2025 roku.

Karnowski uzupełni wakat w Radzie Giełdy, dzięki czemu liczy ona obecnie siedmiu członków. Oprócz Karnowskiego w jej skład wchodzą: Iwona Sroka (prezes Rady Giełdy), Paweł Homiński (wiceprezes), Wiesław Rozłucki, Waldemar Markiewicz, Małgorzata Rusewicz oraz Katarzyna Szwarc.