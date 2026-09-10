Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są plany wiodącego akcjonariusza wobec Quantum Software.

Jaką cenę za akcję oferuje.

W jakiej kondycji finansowej jest grupa.

Jakie są jej plany.

Notowania Quantum Software obecnie oscylują w okolicach 38-40 zł. W ostatnich tygodniach poszły mocno w górę, a impulsem do zwyżki była zapowiedź zmian właścicielskich. Quantum Assets zaprosiło do składania ofert sprzedaży do 73 tys. akcji w cenie 38 zł za sztukę. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert to 27 sierpnia, a zakończenia 24 września. Z kolei przewidywany termin rozliczenia nabycia akcji to 29 września.

Reklama Reklama

Czy Quantum zniknie z giełdy?

Kapitał zakładowy Quantum Software dzieli się obecnie na 1 364 870 akcji. Według najnowszych publikowanych danych (z raportu za I kwartał 2026 r.) spółka Quantum Assets ma 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią łącznie 49,49 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonywania 1 350 842 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 63,87 proc. wszystkich głosów. Ponadto Quantum Assets jest też właścicielem 295 491 akcji na okaziciela, które stanowią 21,65 proc. kapitału i uprawniają do wykonywania 295 491 głosów na walnym zgromadzeniu, czyli 13,97 proc. wszystkich.

Quantum Assets poinformowało zarząd giełdowej spółki, że jeśli skupi odpowiednią liczbę akcji, to przeprowadzi przymusowy wykup, a następnie wycofa firmę z giełdy. Jednocześnie wiodący akcjonariusz podkreślił, że podjęte i planowane kroki związane ze skupowaniem akcji nie wykluczają możliwości pozyskania innego inwestora dla Quantum – w tym inwestora większościowego, oraz zbycia przez Quantum Assets posiadanego pakietu.

Czytaj więcej Firmy Gorący rynek fuzji i przejęć. Zaskakująco mocne tempo Europy W trakcie pięciu miesięcy 2026 r. wartość fuzji na świecie wzrosła aż o 41 proc. do 2,4 bln dolarów. Aktywnym regionem jest Europa.

Jakie wyniki ma grupa Quantum Software?

Quantum Software jest podmiotem dominującym grupy. Po założeniu Quantum Qguar, spółka matka prowadzi obecnie głównie działalność holdingową. Z kolei Quantum Qguar zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych.

Zeszły rok przyniósł (w ujęciu skonsolidowanym) blisko 6-proc. wzrost przychodów grupy do 56,8 mln zł, a zysk netto zwiększył o 19 proc. i wyniósł 5,6 mln zł. Spółka wypłaciła już dywidendę: około 2,5 mln zł, co dało 1,8 zł na akcję. Pozostała część zysku za 2025 r., w wysokości 66,5 tys. zł, trafiła na kapitał zapasowy.

„Nieustająco pracujemy nad zwiększeniem naszej rentowności. 2025 był kolejnym rokiem jej poprawy i ten trend staramy się utrzymać” – zadeklarował w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego prezes Quantum Software, Tomasz Hatala.

Działalność grupy koncentruje się głównie na obszarze Polski i Europy (zagranica stanowi w sumie kilkanaście procent przychodów). W drugiej kolejności po polskim rynku największe znaczenie ma spółka zależna Quantum International z siedzibą w Kijowie.

Giełdowa grupa podkreśla, że w ostatnich kwartałach nastąpił żywiołowy rozwój rozwiązań wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji. Zdaniem zarządu, rozwiązania oferowane przez grupę są odporne na zakłócenia wynikające z AI. Spółka postrzega tę technologię bardziej jako szansę na poprawę efektywności czy możliwość oferowania nowych modułów niż zagrożenie.

Quantum przyspieszyła publikację raportu za I półrocze. Zamiast 30 września trafi on na rynek 18 września. W I kwartale grupa wypracowała przychody w wysokości 12 922 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów własnych wyniosły 11 458 tys. zł. Rok do roku to odpowiednio spadek o 9,7 proc. i wzrost o 3,5 proc.