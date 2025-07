https://pbs.twimg.com/media/GvM0bECWMAAJEIX?format=png&name=900x900

To kończy trzeci rok oficjalnego QT (Quantitative Tightening – ilościowe zacieśnianie polityki pieniężnej) i nic jeszcze się nie załamało, poza kilkoma bankami regionalnymi w 2023 roku – zauważa Wolf Richter, wydawca WOLFSTREET.com. QT rozpoczęło się oficjalnie w czerwcu 2022 roku, pośród ogromnego wzrostu inflacji. Ale bilans zaczął spadać już w kwietniu i do końca maja był niższy o 50 miliardów dolarów. Tak wygląda sytuacja najważniejszych aktywów podlegających QT.

Papiery wartościowe skarbowe

-3,8 mld USD w czerwcu, -1,56 bln USD od szczytu w czerwcu 2022 r. (–27,0 proc.), do 4,21 bln USD, najniższego poziomu od lipca 2020 r.

Podczas pandemicznego QE Fed zgromadził 3,27 bln USD w papierach wartościowych skarbowych. Teraz pozbył się 47,7 proc. z tej kwoty. Niedawno spowolnił skarbową część QT do zaledwie 5 mld USD miesięcznie. W posiadanych przez Fed papierach wartościowych skarbowych znajduje się 428 mld USD w zabezpieczonych przed inflacją papierach wartościowych skarbowych (TIPS), z czego 112 mld USD to ochrona przed inflacją, którą otrzymują posiadacze TIPS i która jest dodawana do salda TIPS, które ma zostać wypłacone, gdy TIPS wygasną. Tak więc saldo TIPS Fed rośnie wraz z ochroną przed inflacją. W czerwcu Rezerwa Federalna otrzymała 1,2 mld dolarów w ramach ochrony przed inflacją, które zostały dodane do salda TIPS, co spowodowało zmniejszenie kwoty odpływu środków ze Skarbu Państwa z ok. 5 mld dolarów do 3,8 mld dolarów.