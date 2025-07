Wydatki Amerykanów zmniejszają się

Z podobnych powodów wydatki amerykańskich konsumentów spadły o 0,2 punktu procentowego od początku roku, ponieważ gospodarstwa domowe martwią się o wzrost cen wywołany taryfami, perspektywy rynku pracy, a jednocześnie doświadczają dużych wahań w swoim majątku. – Obawy inflacyjne związane z taryfami prawdopodobnie na razie powstrzymają Fed, ale argumenty za obniżkami stóp procentowych rosną – zauważają ekonomiści ING.

Realne wydatki konsumpcyjne spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym w maju, w porównaniu z oczekiwaniami wzrostu o 0,1 proc. Po dużych korektach w dół wzrostu wydatków konsumpcyjnych w pierwszym kwartale jest to niepokojące – podkreślają ekonomiści. I wyliczają: dotychczasowe zmiany w ujęciu miesięcznym w tym roku to: styczeń -0,6 proc., luty -0,1 proc., marzec +0,7 proc., kwiecień +0,1 proc. i maj -0,3 proc., więc jedynym przyzwoitym raportem był marzec, kiedy ludzie poszli i kupili samochody, aby wyprzedzić 25 proc. podwyżkę taryf. – Oznacza to, że wydatki w ujęciu realnym spadły o 0,2 proc. od początku roku. Wydatki konsumpcyjne stanowią 70 proc. gospodarki i jeśli nie przyczyniają się już do wzrostu, to mamy problem – zauważają przedstawiciele ING.

Jeśli chodzi o perspektywy, zaufanie konsumentów jest słabe

Gospodarstwa domowe obawiają się, co podwyżki cen wywołane taryfami zrobią z ich siłą nabywczą, podczas gdy obawy o solidność rynku pracy rosną. Zmienność majątku gospodarstw domowych również była znacząca. Rynki akcji odbiły się i są na najwyższym poziomie w historii, ale ceny domów w całym kraju zaczynają być pod presją spadkową dzięki rosnącej liczbie nieruchomości na sprzedaż. Mieszkalnictwo to miejsce, w którym przechowywana jest większość bogactwa średniej części Ameryki. Nawet jeśli zostanie wprowadzony One Big Beautiful Bill, większość obniżek podatkowych jest jedynie przedłużeniem ustawy Tax Cuts and Jobs Act z 2017 r., co oznacza, że ​​nie ma nowego bodźca fiskalnego, który wspierałby dochody gospodarstw domowych.

W tym samym czasie dochody spadły o 0,4 proc. m/m. Wynika to ze słabszych dochodów z gospodarstw rolnych i zakończenia jednorazowych wypłat z tytułu zabezpieczenia społecznego dla pracowników sektora publicznego – znacznie zwiększyły one dochody w marcu i kwietniu. Inflacja jest stłumiona i wynosi 0,1 proc. m/m, ale było to oczekiwane. – Naszym zdaniem wskaźniki inflacji zaczną rosnąć o 0,4 proc. m/m w najbliższym czasie z powodu taryf – uważają ekonomiści ING.