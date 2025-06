Jak informuje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), od 12 marca 2025 r. USA nałożyły dodatkowe cła w wysokości 25 proc. na import żelaza, stali, aluminium i wyrobów z nich wykonanych. 4 czerwca 2025 r. dodatkowe cła zostały podniesione do 50 proc. Niemcy wyeksportowały żelazo, stal i wyroby z nich wykonane o wartości 1,3 mld euro do Stanów Zjednoczonych w okresie od stycznia do kwietnia 2025 r. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej eksport tych towarów do USA spadł o 0,4 proc. Spadek eksportu żelaza i stali do USA w pierwszych czterech miesiącach 2025 r. był zatem mniej wyraźny niż spadek całkowitego eksportu żelaza i stali z Niemiec, który spadł o 4,2 proc. do 20,7 mld euro rok do roku.

Niemiecki eksport spada

Tymczasem w kwietniu niemiecki eksport spadł o 1,7 proc., a import wzrósł o 3,9 proc. w ujęciu kalendarzowym i po uwzględnieniu sezonowości w porównaniu z marcem 2025 r. Destatis podaje na podstawie wstępnych danych, że eksport spadł o 2,1 proc. od kwietnia 2024 r., a import wzrósł o 3,8 proc.

Większość niemieckiego eksportu trafiła w kwietniu do Stanów Zjednoczonych. Po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych eksport spadł o 10,5 proc. w porównaniu z marcem, a jego wartość spadła do 13,0 mld euro. Jest to najniższy poziom od października 2024 r. (12,3 mld euro). W porównaniu z kwietniem 2024 r. eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 6,3 proc. w ujęciu kalendarzowym i po uwzględnieniu czynników sezonowych. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł o 5,9 proc. do 7,0 mld euro, a eksport do Wielkiej Brytanii - o 2,1 proc. do 6,3 mld euro.

Saldo handlu zagranicznego wykazało nadwyżkę w wysokości 14,6 mld euro w kwietniu 2025 r. Nadwyżka kalendarzowa i sezonowo skorygowana wyniosła 21,3 mld euro w marcu 2025 r. W kwietniu 2024 r. nadwyżka wyniosła 21,6 mld euro.