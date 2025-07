Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Action z sygnałem wykupienia

Dystrybutor sprzętu IT zyskał od początku roku 25 proc., a w minionym tygodniu cena akcji dotarła do 24,9 zł, czyli najwyższego poziomu od września 2015 r. Spółka poinformowała też, że jej obroty w czerwcu wyniosły 244 mln zł, czyli o blisko 31,9 proc. więcej rok do roku. W ujęciu średnioterminowym trend wydaje się być bezpieczny, ale w ujęciu krótkoterminowym oscylatory sygnalizują mocne wykupienie. RSI sięga poziomu 75, co jest jedną z najwyższych wartości wśród spółek z szerokiego WIG-u. Z kolei MACD jest na poziomie ostatnich lokalnych szczytów. Najbliższe wsparcie to 23,5 zł, a niżej średnia z 50 sesji.

