Słaby dolar — światowa waluta rezerwowa — ma również bolesne reperkusje na całym świecie dla tych, którzy prowadzą handel w dolarach amerykańskich. Globalne firmy z lukratywnymi oddziałami w USA będą teraz odnotowywać słabsze przychody w dolarach, gdy będą je zamieniać na inne waluty.

Walka Trumpa z Powellem

Paolini przewidział co najmniej kolejny spadek dolara o 2 proc. do 5 proc. w tym roku, ponieważ Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe. Rynki pieniężne przewidują co najmniej dwie obniżki stóp w tym roku.

Trump wielokrotnie jasno dawał do zrozumienia, że ​​nie pochwala sposobu, w jaki przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell prowadzi politykę pieniężną, rzucając obelgi pod adresem szefa banku centralnego za to, że nie obniżył stóp procentowych wcześniej i mówiąc, że chce, aby został zastąpiony tak szybko, jak to możliwe.

Prezydent uważa, że ​​wyższe stopy procentowe niepotrzebnie hamują amerykańską gospodarkę i kosztują pożyczkobiorców, od rządu po konsumentów, zbyt wiele w spłatach długów.

Trump podobno rozważa ogłoszenie następcy przewodniczącego Fed Jerome'a ​​Powella na wczesnym etapie, aby wpłynąć na politykę pieniężną. Prezydent chce, aby stopy spadały szybciej i nadał Powellowi przydomek „Za późno”.

– Podejrzewamy, że może to być kluczowy okres dla dolara – albo odwróci się tutaj, albo nastąpi kolejny spadek o 5 proc. za rogiem – powiedział James Reilly z Capital Economics.