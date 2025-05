Gwałtowne złagodzenie sporu taryfowego doprowadziło do dużego wzrostu transportu do USA, ponieważ eksporterzy składają zamówienia z wyprzedzeniem w ciągu 90-dniowego okresu karencji, co podnosi stawki frachtowe.

Pomimo 90-dniowej przerwy w taryfach celnych, prawdopodobnie utrzyma się rozłączenie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Zamiar eksportu amerykańskich firm do Chin i Azji Wschodniej spadł o połowę do 10 proc. po “Dniu Wyzwolenia”, podczas gdy oczekiwania chińskich firm dotyczące eksportu do Ameryki Północnej spadły z 15 proc. do 3 proc. Amerykańskie firmy prowadzące produkcję w Chinach coraz częściej szukają alternatyw poza Azją: jedna czwarta z nich rozważa Europę Zachodnią, a kolejna jedna czwarta Amerykę Łacińską. Specyficzne dla polskich firm jest wskazywanie jednocześnie sąsiednich krajów, z których prym wiedzie Białoruś z 5 proc. wskazań (wobec 3 proc. odpowiednio na Ukrainę czy Czechy, w grupie zainteresowania polskich firm były tez kraje nadbałtyckie, Słowacja, ale też np. Chorwacja) – nie są to może wysoko skoncentrowane wyniki, ale wskazują na dostrzeganie perspektyw krajów całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż wskazywane są przez nich rzadziej niż rynki Chin, Niemiec, Francji czy USA.

Chińscy eksporterzy z nadmorskiego miasta Ningbo nie zrażają się rozejmem i trzymają się swoich planów „globalizacji”, powiedział Tianchen Xu, starszy ekonomista w Economist Intelligence Unit.

W niedawnym raporcie z wizyty terenowej w mieście, w którym znajduje się drugi co do wielkości pod względem obsługiwanych ładunków port Chin po Szanghaju Xu powiedział, że Azja Południowo-Wschodnia pozostaje najlepszym wyborem wśród lokalnych firm chcących przenieść produkcję za granicę.

W przypadku Azji Południowo-Wschodniej firmy wykazują rosnące zainteresowanie zakładaniem produkcji w Indonezji, powiedział Xu. Z drugiej strony postrzeganie Wietnamu było mieszane, a obawy o rosnące koszty przeważały nad atrakcyjną siłą roboczą.

Podczas gdy Stany Zjednoczone wypracowały umowy handlowe z Chinami i Wielką Brytanią, rozmowy z innymi długoletnimi partnerami handlowymi wydają się być w impasie.