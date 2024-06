Najlepiej zarabiający piłkarze Euro 2024. Robert Lewandowski na podium

Warto zauważyć, że dwóch piłkarzy z Top 10 tego zestawienia gra w klubach europejskich, w których właścicielami są szejkowie – Kylian Mbappe (PSG, właściciel to konsorcjum z Kataru) i Kevin De Bruyne (Manchester City, właściciel pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich).

Robert Lewandowski na podium

Robert Lewandowski według różnych szacunków zarabia od 25 do 27 milionów euro brutto za sezon. Jego kontrakt z Barceloną ma charaktery progresywny i zwiększa się z każdym sezonem. Taka pensja sytuuje go na trzeciej pozycji spośród uczestników Euro. Wyprzedzają go: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe.

W przypadku Mbappe wkrótce nastąpi wyraźna zmiana. W PSG otrzymywał 72 miliony euro rocznie. W Realu Madryt, w którym zagra od nowego sezonu, dostanie 20 milionów euro, ale zwiększy się jego pula z praw do wizerunku.

Spośród tych Europejczyków, których zabrakło na turnieju większe uposażenie niż polski napastnik ma Norweg Erling Haaland (Manchester City, 40 mln euro). Nieźle zarabia nieobecny z powodu kontuzji Austriak David Alaba (Real Madryt, 22,5 mln euro).

Za Lewandowskim Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński

Lider kadry Biało-Czerwonych zdecydowanie przewodzi wśród polskich piłkarzy. Za nim są: