WIG-Ukraine jest dziś liderem jeśli chodzi o wzrosty indeksów na GPW. Po południu WIG-Ukrainie rośnie o niemal 5 proc. i jest o włos od psychologicznej wartości 600 pkt. Obecnie wynosi 599,1 pkt.
W górę idą notowania wszystkich sześciu firm uwzględnionych w indeksie. Najwięcej, bo aż 12 proc., zyskuje Coal Energy. Niemal 10-proc. zwyżkę notują akcje KSG Agro i Milkilandu. Na mocnym plusie są też Agroton, Astarta oraz IMC.
W indeksie nie został uwzględniony Kernel, ponieważ ma siedzibę w Luksemburgu. Ale to de facto firma ukraińska, prowadząca biznes w tamtejszym państwie. Notowania Kernela też dziś zyskują na wartości, choć skala wzrostów jest umiarkowana. Obecnie kurs wynosi 19,3 zł (+2 proc.).
Wprawdzie WIG-Ukrainie podczas ostatnich sesji idzie mocno w górę, ale nadal daleko mu do poziomów które notował kilka i kilkanaście lat temu. Wystartował w 2011 r. Wówczas jego wartość bazowa wynosiła 1000 pkt. W kolejnych latach zaczął spadać. W 2014 r. był poniżej poziomu 300 pkt, ale potem odbił - w 2017 r. był już powyżej 600 pkt, czyli wyżej niż teraz.
Przed atakiem Rosji na Ukrainę (24 lutego 2022 r.) indeks jesienią 2021 r. zanotował szczyt na poziomie 775 pkt, a potem gwałtownie spadł po wybuchu konfliktu. Zaczął odbijać jesienią 2024 r., a zwyżki przybrały na sile w lutym i marcu 2025 r. Wtedy indeks zanotował tegoroczne maksimum, przebijając poziom 660 pkt – w nadziei na zawarcie pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wówczas nadzieje te okazały się płonne. W efekcie indeks w kwietniu zaczął się osuwać. Czas pokaże czy teraz nadzieje na zawarcie pokoju się spełnią.
Na 15 sierpnia zapowiedziano spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Będzie to pierwsze, bezpośrednie spotkanie obu przywódców od czasu rozpoczęcia przez Trumpa drugiej kadencji. Szczegóły planowanego spotkania nie są znane. Kilka państw Europy (w tym Polska) oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydało wspólne oświadczenie na temat Ukrainy. Podkreślono w nim, że granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą.
Eksperci rynkowi radzą zachować umiarkowany optymizm jeśli chodzi o efekty rozmów Trumpa z Putinem. Są raczej sceptyczni jeśli chodzi o wiarę w szybkie zakończenie wojny. Trwa już ona ponad trzy lata.
