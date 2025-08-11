WIG-Ukraine jest dziś liderem jeśli chodzi o wzrosty indeksów na GPW. Po południu WIG-Ukrainie rośnie o niemal 5 proc. i jest o włos od psychologicznej wartości 600 pkt. Obecnie wynosi 599,1 pkt.

W górę idą notowania wszystkich sześciu firm uwzględnionych w indeksie. Najwięcej, bo aż 12 proc., zyskuje Coal Energy. Niemal 10-proc. zwyżkę notują akcje KSG Agro i Milkilandu. Na mocnym plusie są też Agroton, Astarta oraz IMC.

W indeksie nie został uwzględniony Kernel, ponieważ ma siedzibę w Luksemburgu. Ale to de facto firma ukraińska, prowadząca biznes w tamtejszym państwie. Notowania Kernela też dziś zyskują na wartości, choć skala wzrostów jest umiarkowana. Obecnie kurs wynosi 19,3 zł (+2 proc.).

Jak radzi sobie WIG-Ukraine?

Wprawdzie WIG-Ukrainie podczas ostatnich sesji idzie mocno w górę, ale nadal daleko mu do poziomów które notował kilka i kilkanaście lat temu. Wystartował w 2011 r. Wówczas jego wartość bazowa wynosiła 1000 pkt. W kolejnych latach zaczął spadać. W 2014 r. był poniżej poziomu 300 pkt, ale potem odbił - w 2017 r. był już powyżej 600 pkt, czyli wyżej niż teraz.