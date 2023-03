Tego dnia przemawiać będzie przed Kongresem prezes TikToka Shou Zi Chew. Eksperci przewidują, że ten będzie starał się przekonać rządzących do swojego pomysłu stworzenia specjalnego oprogramowania, które zapobiegłoby przesyłaniu danych o użytkownikach do zagranicznych podmiotów. To miałoby z kolei uspokoić rządzących, którzy w obawie przed wyciekiem danych do chińskiego rządu coraz bardziej skłaniają się ku zakazaniu aplikacji w USA.

Przypomnijmy, że spółka kontrolująca aplikację należy do chińskiego giganta ByteDance. Jedną z propozycji amerykańskich rządzących na to, by TikTok pozostał w USA, jest sprzedaż udziałów. gsu