Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec maja br. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 852,3 mld zł i była o 18,7 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2026 r.

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„W maju 2026 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 8,1 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 587,1 mld zł, w sektorze instytucji samorządowych o 3,6 mld zł, tj. 2,8 proc., do poziomu 131,8 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 2,0 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 1 501,3 mld zł. Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 4,6 mld zł, tj. 1,0 proc., do poziomu 482,5 mld zł” – podał bank centralny.

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NBP poinformował też, że zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 7,7 mld zł, a więc o 3,4 proc., do 236,2 mld zł. Zadłużenie sektora gospodarstw domowych zwiększyło się o 6,8 mld zł, czyli o 0,8 proc., do 855,3 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 2,7 mld zł (o 0,6 proc.) do poziomu 484,5 mld zł.

„Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 1,1 mld zł, tj. 0,2 proc., do poziomu 621,8 mld zł” – podał NBP.