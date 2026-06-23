Dywidendą objętych będzie 41 mln 972 tys. akcji. GPW ustaliła dzień dywidendy na 23 lipca 2026 r., natomiast jej wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r.

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Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi. Skarb Państwa ma ponad 35 proc. akcji uprzywilejowanych w kapitale zakładowym, co daje 51,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.