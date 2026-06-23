Dywidenda GPW. Spółka wypłaci akcjonariuszom po 3,40 zł za akcję
Dywidendą objętych będzie 41 mln 972 tys. akcji. GPW ustaliła dzień dywidendy na 23 lipca 2026 r., natomiast jej wypłata nastąpi 6 sierpnia 2026 r.
Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi. Skarb Państwa ma ponad 35 proc. akcji uprzywilejowanych w kapitale zakładowym, co daje 51,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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Główni akcjonariusze i fundusze wychodzą z własnymi propozycjami dotyczącymi podziału zysków.
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