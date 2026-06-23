Przejęcie Anwimu przez firmy inwestycyjne Stonepeak i Energy Equation Partners nie będzie wiązało się ze zmianą kierunku rozwoju spółki. – Wręcz przeciwnie, stanowi potwierdzenie skuteczności realizowanej strategii. W ciągu ostatnich lat Anwim zbudował trzecią największą sieć stacji paliw w Polsce, dynamicznie rozwija działalność flotową, umacnia pozycję na rynku paliw oraz inwestuje w elektromobilność – przypomina Paweł Grzywaczewski, członek zarządu.

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Przekonuje, że pozyskanie nowych inwestorów daje dostęp do dodatkowego kapitału, doświadczenia i międzynarodowych kompetencji, które mogą przyspieszyć realizację planów Anwimu. Co więcej, marka Moya pozostaje w centrum tej strategii i to wokół niej będzie prowadzony dalszy rozwój spółki. – Marka Moya pozostaje fundamentem strategii rozwoju Anwimu i jednym z głównych powodów zainteresowania inwestorów spółką. Naszym priorytetem jest dalsze wzmacnianie jej pozycji na rynku, rozwój sieci stacji oraz poszerzanie zakresu oferowanych usług – informuje Grzywaczewski.

Moya i Jet mogą dużo zyskać na współpracy

Obecnie sieć Moya liczy 542 stacje paliw działające na terenie całej Polski, z czego 176 to obiekty własne, a 366 funkcjonuje na zasadzie franczyzy. W portfelu spółki są punkty z ofertą convenience (artykuły zaspokajające bieżące potrzeby klientów), w tym z konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe Moya, jak również samoobsługowe stacje Moya Express i automatyczne stacje dla flot. Obiekty Anwimu oferują także szereg usług dodatkowych, takich jak myjnie, usługi finansowe czy rozwiązania dla klientów flotowych.

– Równolegle rozwijamy markę Moya energia. Własna infrastruktura obejmuje obecnie ponad 60 lokalizacji i blisko 200 punktów ładowania, natomiast dzięki współpracy roamingowej użytkownicy naszych aplikacji mają dostęp do ponad 10 tys. punktów ładowania w całej Polsce – informuje Grzywaczewski. Zauważa, że transformacja energetyczna jest jednym z kluczowych kierunków strategii Anwimu. Celem spółki jest budowanie nowoczesnego ekosystemu usług energetycznych dla klientów indywidualnych i flotowych.

Pod koniec ubiegłego roku Stonepeak i Energy Equation Partners przejęły 65 proc. udziałów w Jet Tankstellen Deutschland, która jest jedną z największych niezależnych sieci stacji paliw w Europie Środkowej, obejmującą około 1 tys. obiektów działających w Niemczech i Austrii. Anwim największych efektów współpracy z tym podmiotem upatruje w wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk operacyjnych. – Dotyczy to zarówno zaopatrzenia, zarządzania siecią detaliczną, rozwoju oferty convenience, elektromobilności, jak również rozwiązań cyfrowych i obsługi klientów flotowych. Na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych projektach, natomiast już sam dostęp do doświadczeń organizacji działających na różnych rynkach europejskich stanowi dla obu stron dużą wartość – twierdzi Grzywaczewski.

Jednocześnie przyznaje, że we współpracy z Jet Tankstellen Deutschland widzi możliwość wykorzystania efektu skali, chociażby w negocjowaniu wspólnych kontraktów zakupowych oraz wzajemnego wykorzystania kompetencji rozwijanych na różnych rynkach. Informuje o poczynionych przez Anwim inwestycjach w Polsce w rozwiązania cyfrowe dla klientów indywidualnych i flotowych. Chodzi m.in. o aplikacje integrujące płatności, programy lojalnościowe, zarządzanie flotą oraz usługi ładowania pojazdów elektrycznych, co może być interesujące również z perspektywy innych rynków.

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Celem jest awans sieci Moya na drugie miejsce w Polsce

Ambicją Anwimu jest, aby marka Moya awansowała na pozycję numer dwa na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw. Spółka nie podaje jednak, kiedy ten cel chce osiągnąć. – Koncentrujemy się na systematycznym rozwoju sieci, stałym wzroście sprzedaży oraz zwiększaniu udziału w rynku. Chcemy rozwijać się w sposób rentowny i zrównoważony, przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi klientów i współpracy z partnerami biznesowymi – mówi Grzywaczewski.

Kolejnym celem jest dalszy rozwój działalności flotowej w skali europejskiej. Anwim przypomina, że dzięki przejęciu w 2022 r. The Fuel Company, holenderskiego operatora kart paliwowych i dostawcy usług dla flot transportowych, oraz rozwojowi marki TFC powered by Moya już dziś oferuje klientom rozwiązania o europejskim zasięgu. Karty paliwowe TFC powered by Moya są akceptowane na około 5 tys. stacji paliw w 20 krajach Europy, umożliwiając nie tylko tankowanie, ale również rozliczanie opłat drogowych, zwrot podatku VAT i akcyzy oraz korzystanie z dodatkowych usług dla transportu międzynarodowego. Celem Anwimu jest dalsze wzmacnianie tej oferty i budowanie kompleksowych usług mobilności dla klientów flotowych działających w skali międzynarodowej.

Kilkanaście dni temu dotychczasowi udziałowcy Anwimu, czyli fundusz zarządzany przez Enterprise Investors wraz z założycielami, podpisali umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki na rzecz Stonepeak i Energy Equation Partners. Nowi inwestorzy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, rynku stacji paliw oraz elektromobilności. Wartość transakcji nie została ujawniona, a jej finalizacja wymaga jeszcze uzyskania standardowych zgód regulacyjnych, w tym Komisji Europejskiej na koncentrację oraz organu antymonopolowego na Ukrainie. Przewiduje się, że do finalizacji transakcji dojdzie w II połowie roku.