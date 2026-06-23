Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu, przekonuje, że pozyskanie nowych inwestorów daje dostęp do kapitału, doświadczenia i międzynarodowych kompetencji. Fot. mpr
Przejęcie Anwimu przez firmy inwestycyjne Stonepeak i Energy Equation Partners nie będzie wiązało się ze zmianą kierunku rozwoju spółki. – Wręcz przeciwnie, stanowi potwierdzenie skuteczności realizowanej strategii. W ciągu ostatnich lat Anwim zbudował trzecią największą sieć stacji paliw w Polsce, dynamicznie rozwija działalność flotową, umacnia pozycję na rynku paliw oraz inwestuje w elektromobilność – przypomina Paweł Grzywaczewski, członek zarządu.
Przekonuje, że pozyskanie nowych inwestorów daje dostęp do dodatkowego kapitału, doświadczenia i międzynarodowych kompetencji, które mogą przyspieszyć realizację planów Anwimu. Co więcej, marka Moya pozostaje w centrum tej strategii i to wokół niej będzie prowadzony dalszy rozwój spółki. – Marka Moya pozostaje fundamentem strategii rozwoju Anwimu i jednym z głównych powodów zainteresowania inwestorów spółką. Naszym priorytetem jest dalsze wzmacnianie jej pozycji na rynku, rozwój sieci stacji oraz poszerzanie zakresu oferowanych usług – informuje Grzywaczewski.
Czytaj więcej
Akcjonariusze spółki Anwim, do której należy sieć stacji paliw Moya, podpisali umowę sprzedaży udziałów na rzecz spółki joint venture, którą tworzą...
Obecnie sieć Moya liczy 542 stacje paliw działające na terenie całej Polski, z czego 176 to obiekty własne, a 366 funkcjonuje na zasadzie franczyzy. W portfelu spółki są punkty z ofertą convenience (artykuły zaspokajające bieżące potrzeby klientów), w tym z konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe Moya, jak również samoobsługowe stacje Moya Express i automatyczne stacje dla flot. Obiekty Anwimu oferują także szereg usług dodatkowych, takich jak myjnie, usługi finansowe czy rozwiązania dla klientów flotowych.
– Równolegle rozwijamy markę Moya energia. Własna infrastruktura obejmuje obecnie ponad 60 lokalizacji i blisko 200 punktów ładowania, natomiast dzięki współpracy roamingowej użytkownicy naszych aplikacji mają dostęp do ponad 10 tys. punktów ładowania w całej Polsce – informuje Grzywaczewski. Zauważa, że transformacja energetyczna jest jednym z kluczowych kierunków strategii Anwimu. Celem spółki jest budowanie nowoczesnego ekosystemu usług energetycznych dla klientów indywidualnych i flotowych.
Pod koniec ubiegłego roku Stonepeak i Energy Equation Partners przejęły 65 proc. udziałów w Jet Tankstellen Deutschland, która jest jedną z największych niezależnych sieci stacji paliw w Europie Środkowej, obejmującą około 1 tys. obiektów działających w Niemczech i Austrii. Anwim największych efektów współpracy z tym podmiotem upatruje w wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk operacyjnych. – Dotyczy to zarówno zaopatrzenia, zarządzania siecią detaliczną, rozwoju oferty convenience, elektromobilności, jak również rozwiązań cyfrowych i obsługi klientów flotowych. Na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych projektach, natomiast już sam dostęp do doświadczeń organizacji działających na różnych rynkach europejskich stanowi dla obu stron dużą wartość – twierdzi Grzywaczewski.
Jednocześnie przyznaje, że we współpracy z Jet Tankstellen Deutschland widzi możliwość wykorzystania efektu skali, chociażby w negocjowaniu wspólnych kontraktów zakupowych oraz wzajemnego wykorzystania kompetencji rozwijanych na różnych rynkach. Informuje o poczynionych przez Anwim inwestycjach w Polsce w rozwiązania cyfrowe dla klientów indywidualnych i flotowych. Chodzi m.in. o aplikacje integrujące płatności, programy lojalnościowe, zarządzanie flotą oraz usługi ładowania pojazdów elektrycznych, co może być interesujące również z perspektywy innych rynków.
Czytaj więcej
Rząd powoli wycofuje się z pakietu osłonowego Ceny Paliwa Niżej, jednocześnie koalicja rządowa przyspiesza prace nad tzw. podatkiem od nadmiarowych...
Ambicją Anwimu jest, aby marka Moya awansowała na pozycję numer dwa na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw. Spółka nie podaje jednak, kiedy ten cel chce osiągnąć. – Koncentrujemy się na systematycznym rozwoju sieci, stałym wzroście sprzedaży oraz zwiększaniu udziału w rynku. Chcemy rozwijać się w sposób rentowny i zrównoważony, przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi klientów i współpracy z partnerami biznesowymi – mówi Grzywaczewski.
Kolejnym celem jest dalszy rozwój działalności flotowej w skali europejskiej. Anwim przypomina, że dzięki przejęciu w 2022 r. The Fuel Company, holenderskiego operatora kart paliwowych i dostawcy usług dla flot transportowych, oraz rozwojowi marki TFC powered by Moya już dziś oferuje klientom rozwiązania o europejskim zasięgu. Karty paliwowe TFC powered by Moya są akceptowane na około 5 tys. stacji paliw w 20 krajach Europy, umożliwiając nie tylko tankowanie, ale również rozliczanie opłat drogowych, zwrot podatku VAT i akcyzy oraz korzystanie z dodatkowych usług dla transportu międzynarodowego. Celem Anwimu jest dalsze wzmacnianie tej oferty i budowanie kompleksowych usług mobilności dla klientów flotowych działających w skali międzynarodowej.
Kilkanaście dni temu dotychczasowi udziałowcy Anwimu, czyli fundusz zarządzany przez Enterprise Investors wraz z założycielami, podpisali umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki na rzecz Stonepeak i Energy Equation Partners. Nowi inwestorzy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, rynku stacji paliw oraz elektromobilności. Wartość transakcji nie została ujawniona, a jej finalizacja wymaga jeszcze uzyskania standardowych zgód regulacyjnych, w tym Komisji Europejskiej na koncentrację oraz organu antymonopolowego na Ukrainie. Przewiduje się, że do finalizacji transakcji dojdzie w II połowie roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas