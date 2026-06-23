Uwaga rynków finansowych w poniedziałek skupiała się na dwóch kwestiach: porozumieniu USA z Iranem oraz politycznych zmianach w Wlk. Brytanii. Kontynuowane w weekend rozmowy pomiędzy administracją D. Trumpa i Teheranem, po podpisaniu wstępnego porozumienia w ubiegłym tygodniu i mimo jednoczesnych gróźb prezydenta USA pod adresem Iranu, zostały przez rynki finansowe zinterpretowane jako krok w kierunku mniejszego ryzyka dotyczącego surowców energetycznych i presji inflacyjnej. Poniedziałkowa sesja przebiegała w związku z tym pod znakiem umiarkowanego optymizmu.

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W Wlk. Brytanii z kolei premier K. Starmer poinformował, że odejdzie ze stanowiska szefa rządu i przewodniczącego Partii Pracy, a nowy premier obejmie stanowisko przed wrześniem. Odejście Starmera otwiera drogę A.Burnhamowi do próby przejęcia władzy po tym, jak wieloletni burmistrz Manchesteru zdobył w zeszłym tygodniu mandat parlamentarny.

Rynki finansowe zareagowały na te wydarzenia dość spokojnie, co sugeruje, że zmiana na stanowisku szefa rządu nie została odebrana jako zagrożenie dla wiarygodności fiskalnej Wlk. Brytanii. Poniedziałkowa sesja w Europie przyniosła stabilizację kursu EUR/USD w okolicach 1.1450, mimo tego jednak osłabił się złoty (kurs EUR/PLN wzrósł powyżej 4.2700). Na rynkach obligacji rządowych z kolei miały miejsce wzrosty rentowności o około 4pb w USA oraz spadki rzędu 3-4pb w Niemczech, i to za tym drugim podążał polski rynek (rentowności zniżkowały o 2-3pb). Opublikowana w poniedziałek pula majowych danych makroekonomicznych w Polsce nie miała większego przełożenia na wycenę SPW.