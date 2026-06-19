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Banki centralne kupowały średnio 1000 ton złota rocznie w ciągu ostatnich czterech lat – dwa razy więcej niż średnia z poprzedniej dekady, wynika z rokrocznego badania rezerw złota banków centralnych prowadzonego przez Światową Radę Złota. Banki centralne rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się przewodziły wzrostowi, a rekordowe niemal 53 proc. z tej grupy planuje zwiększyć rezerwy złota, w porównaniu z 48 proc. w ubiegłym roku. Ogółem 89 proc. banków centralnych spodziewa się wzrostu globalnych rezerw złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co będzie drugim najwyższym odczytem w historii, podczas gdy 45 proc. spodziewa się wzrostu własnych zasobów. Odsetek ten wzrósł ponad dwukrotnie od 2020 r. i oznacza trzeci z rzędu roczny wzrost. Tylko 1 proc. spodziewa się spadku rezerw.

Złoto wraca do kraju

Badanie, oparte na odpowiedziach 74 banków centralnych, wskazuje również, że coraz więcej banków centralnych decyduje się na przechowywanie większej części swojego złota w kraju, a nie w powszechnie wykorzystywanych lokalizacjach, takich jak Bank Anglii czy Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

Łącznie 9 proc. respondentów stwierdziło, że zwiększyło krajowe zasoby magazynowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu z 5 proc. rok wcześniej. Kolejne 10 proc. zadeklarowało dywersyfikację swoich zagranicznych lokalizacji magazynowych, w porównaniu z zaledwie 2 proc. w ubiegłorocznym badaniu.

Analitycy twierdzą, że motorem tej zmiany są pogarszające się relacje geopolityczne. Inwazja Rosji na Ukrainę i późniejsze zamrożenie około 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów zagranicznych nasiliły obawy dotyczące dostępności rezerw przechowywanych za granicą w okresach napięć politycznych.

Zachęty do przechowywania złota w kraju

– Obawa przed brakiem dostępu do aktywów za granicą skłania od 2022 roku niektóre banki centralne do repatriacji złota przechowywanego za granicą – powiedział w rozmowie z CNBC Giovanni Staunovo, analityk rynku surowcowego w UBS.

Dodał, że złoto często ma symboliczne znaczenie jako narodowy majątek, co stanowi dodatkową zachętę do przechowywania rezerw w kraju. Jak powiedział Staunovo, francuski bank centralny ostatnio zmniejszał ekspozycję, sprzedając zasoby złota w USA i kupując równoważną ilość w Europie, bez fizycznego przemieszczania kruszcu.

– Oczekujemy, że banki centralne zakupią w tym roku od 750 do 1000 ton złota. Sam taki popyt może nie spowodować gwałtownego wzrostu cen, ale naszym zdaniem zapewni on stabilne podstawy dla rynku i pomoże zrównoważyć słabszy popyt na biżuterię i inwestycje – dodał Staunovo.

Dan Coatsworth, dyrektor ds. rynków w AJ Bell, powiedział, że wyniki badania odzwierciedlają szersze działania banków centralnych zmierzające do zmniejszenia koncentracji, zarówno aktywów, jak i miejsca ich przechowywania.

– Jak w przypadku każdej inwestycji, rozsądnie jest rozłożyć ryzyko – dotyczy to również miejsca przechowywania aktywów – stwierdził.