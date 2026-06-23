Zakończyły się zapisy inwestorów indywidualnych na akcje w IPO Robyga, dewelopera mieszkaniowego, a także book building wśród inwestorów instytucjonalnych.

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Według naszych informacji sprzed zakończenia terminu, detal chłodniej przyjął IPO i pula 10 proc. oferowanych akcji prawdopodobnie zostanie zmniejszona na rzecz inwestorów instytucjonalnych. Popyt krajowych i zagranicznych funduszy okazał się bowiem mocny, a cena powinna być niewiele niższa od maksymalnej, ustawionej na 36 zł, prawdopodobnie bliżej 34 zł. Oznacza to, że do oferty prawdopodobnie dojdzie. Sam Robyg podał w prospekcie pewną wskazówkę dotyczącą możliwego ustępstwa wobec ceny maksymalnej. Emitowana dodatkowo pula akcji motywacyjnych dla kadry ma mieć cenę z 10-proc. dyskontem wobec ceny ustalonej w ofercie, ale nie może to być mniej niż 33,17 zł.

We wtorek wieczorem powinniśmy poznać szczegóły oferty akcji Robyga

IPO obejmuje 9,6 mln akcji nowej emisji oraz 25 mln z 96,4 mln walorów posiadanych przez jedynego akcjonariusza spółki, notowaną w Niemczech firmę TAG Immobilien.

We wtorek wieczorem powinniśmy poznać cenę i warunki oferty, a od środy ruszają zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, które potrwają do 26 czerwca.

Debiut spodziewany jest 2 lipca.

W grze AI i rakiety, a betonowe złoto dalej przyciąga inwestorów

– Widełki zostały ustalone prawidłowo. Zakładam spore zainteresowanie inwestorów, acz oczywiście to nie sektor AI czy kosmiczny – mówił w zeszłym tygodniu Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI.

Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu Rynekpierwotny.pl, oceniał, że moment na IPO wydaje się bardzo dobry.

– Z jednej strony polska giełda od lat jest uboga w nowe emisje, z drugiej strony WIG jest na historycznych maksimach, a notowania deweloperów niewiele niżej. Wprawdzie globalne IPO SpaceX, Anthropic i OpenAI będą zasysały kapitał, ale nie powinno to zaszkodzić IPO Robyga. Spółka pozyska kapitał, który nie tylko umożliwi zakup nowych gruntów, ale zwłaszcza pomoże „rozruszać” działki już posiadane, a to ułatwi realizację celu, jakim jest wzrost sprzedaży mieszkań. Bank Robyga jest nieproporcjonalnie duży względem tempa sprzedaży. Większy kapitał pozwoliłby na aktywniejsze uruchamianie budów, nie oglądając się na kredyty deweloperskie czy inne finansowanie – mówił Dziekoński.