Nie tylko drogie paliwa duszą transportowców

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Coraz większym wyzwaniem dla polskiego sektora transportu drogowego staje się europejska polityka klimatyczna. Fot. shutterstock
Branża transportowa, jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki, zaczyna mocno hamować. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sektor transportu wobec presji kosztowej i dekarbonizacji”, jej konkurencyjność oparta na niskich kosztach i dotychczasowej zdolności dopasowania się do zmian na rynku słabnie.
Problemem są braki kadrowe i konieczność dekarbonizacji floty, także utrudniana ograniczonymi możliwościami pozyskania kapitału, ponadto wzrost kosztów operacyjnych przez drożejące paliwa i rosnąca konkurencja ze strony przewoźników pozaunijnych.
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