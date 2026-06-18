Gospodarka
Notowania
Reklama

Nie tylko drogie paliwa duszą transportowców

Polska branża transportowa przegrywa z ukraińską konkurencją i unijnymi regulacjami. Coraz więcej firm znika z rynku, tymczasem na horyzoncie pojawia się wyzwanie dekarbonizacji.

Publikacja: 18.06.2026 06:00

Coraz większym wyzwaniem dla polskiego sektora transportu drogowego staje się europejska polityka kl

Coraz większym wyzwaniem dla polskiego sektora transportu drogowego staje się europejska polityka klimatyczna. Fot. shutterstock

Foto: FotoDax

Adam Woźniak

Branża transportowa, jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki, zaczyna mocno hamować. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sektor transportu wobec presji kosztowej i dekarbonizacji”, jej konkurencyjność oparta na niskich kosztach i dotychczasowej zdolności dopasowania się do zmian na rynku słabnie.

Problemem są braki kadrowe i konieczność dekarbonizacji floty, także utrudniana ograniczonymi możliwościami pozyskania kapitału, ponadto wzrost kosztów operacyjnych przez drożejące paliwa i rosnąca konkurencja ze strony przewoźników pozaunijnych.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach dowolnej rocznej subskrypcji.

Kliknij i poznaj warunki

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama