Nie tylko drogie paliwa duszą transportowców

Branża transportowa, jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki, zaczyna mocno hamować. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sektor transportu wobec presji kosztowej i dekarbonizacji”, jej konkurencyjność oparta na niskich kosztach i dotychczasowej zdolności dopasowania się do zmian na rynku słabnie.

Problemem są braki kadrowe i konieczność dekarbonizacji floty, także utrudniana ograniczonymi możliwościami pozyskania kapitału, ponadto wzrost kosztów operacyjnych przez drożejące paliwa i rosnąca konkurencja ze strony przewoźników pozaunijnych.