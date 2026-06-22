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- Akcje są na rekordowo wysokim poziomie. Spready kredytowe są bliskie rekordowo niskiego poziomu. Inflacja utrzymuje się powyżej docelowego poziomu Fed od 63 kolejnych miesięcy, osiągając średnio ponad 4% rocznie od 2019 roku Dlaczego więc Fed ponownie zwiększa swój bilans? - pyta Charlie Bilello, główny strateg rynkowy w Creative Planning, zajmującej się zarządzaniem majątkiem, której łączne aktywa zarządzane i doradcze wynoszą ponad 700 mld USD.

Cicha rewolucja Kevina Warsha

Przed objęciem stanowiska szefa Rezerwy Federalnej, Kevin Warsh wskazał jako kluczową kwestię swoje przekonanie, że zasoby obligacji banku centralnego muszą zostać zredukowane, ponieważ są zbyt duże i szkodliwe dla gospodarki USA. Teraz, gdy objął stanowisko, będzie mógł sprawdzić, czy uda mu się przekonać sceptycznych kolegów do swojego poglądu.

Po swoim pierwszym spotkaniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, Warsh przedstawił plan – rozległe, ambitne przedsięwzięcie, w którym weźmie udział pięć zespołów zadaniowych, które wykorzystają zasoby i ekspertów zarówno z Rezerwy Federalnej, jak i spoza niej.

Przeglądy te stanowią kompleksową analizę wszystkich obszarów definiujących współczesną politykę pieniężną. Żaden przewodniczący w najnowszej historii nie zainicjował projektu, który dorównywałby ambicjom tego.

Ich zadaniem będzie analiza komunikacji, danych wykorzystywanych przez Fed do pomiaru gospodarki, poglądu na inflację i jej przyczyny, wpływu technologii, takich jak sztuczna inteligencja, oraz wielkości i struktury bilansu Fed, wynoszącego 6,7 biliona dolarów, a także potencjalnej ścieżki redukcji zasobów.

Jak zmieniał się bilans Rezerwy Federalnej

Od czasu globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2009, Fed okresowo dokonywał masowych zakupów obligacji skarbowych i obligacji zabezpieczonych hipoteką, aby ustabilizować napięte rynki finansowe i zwiększyć skuteczność polityki stóp procentowych. Stworzył również zestaw narzędzi do zarządzania zasobami, które fundamentalnie zmieniły sposób prowadzenia polityki pieniężnej.

Całkowite zasoby Fed wzrosły z poziomu poniżej 1 biliona dolarów sprzed kryzysu do szczytu około 9 bilionów dolarów w połowie 2022 roku, zanim Fed zaczął je redukować. Obecnie wynoszą one 6,7 biliona dolarów, a bilans rośnie nieznacznie w ostatnich miesiącach dzięki dostosowaniom technicznym mającym na celu zapewnienie systemowi finansowemu wystarczającej płynności.

Od końca ubiegłego roku Fed dążył również do rebalansowania swoich zasobów w kierunku papierów wartościowych o krótszych terminach zapadalności i lepszego dopasowania ich do średniej zapadalności szerszego rynku obligacji skarbowych. Chociaż proces ten ma jeszcze długą drogę do przebycia, obserwatorzy zauważają pewne postępy.

Jak zmniejszyć bilans Fed – ale czy zmniejszyć?

Coraz bardziej powszechny jest konsensus co do tego, że bilans Fed można zmniejszyć poprzez zmianę zasad zarządzania płynnością przez banki.

Gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że mogłoby to pozwolić Fed na utratę nawet 500 mld USD, podczas gdy Dudley przewiduje potencjalną redukcję o 1 bln USD. Nadal jednak bilans Fed pozostaje znacznie powyżej poziomu z 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia COVID-19.

Głównym argumentem przeciwko dużym zasobom obligacji skarbowych i MBS w Fed jest to, że zakłócają one rynek i ceny tych papierów wartościowych. Zasoby te wpływają również na koszty finansowania rządowego i doprowadziły Fed do nietypowej sytuacji generującej straty.

Jednak zmniejszenie poziomu płynności utrzymywanej przez banki potencjalnie zmniejsza ich zdolność do reagowania na napięcia, co może również skłonić banki do bardziej agresywnego korzystania z mechanizmów płynnościowych Fed w trudnych czasach.

– W takim stopniu, w jakim moglibyśmy zmniejszyć obecność rządu na rynkach prywatnych, tak, byłoby to preferowane rozwiązanie. Pytanie brzmi, jak to zrobić bez stwarzania ryzyka dla stabilności finansowej, a na to pytanie nigdy nie było dobrej odpowiedzi – powiedział Daleep Singh, główny ekonomista globalny w PGIM, który pracował również w nowojorskim Fed i Departamencie Skarbu. Singh, który stwierdził, że zmiany w przepisach dotyczących płynności i inne modyfikacje mogą przynieść nawet 1,5 bln USD redukcji bilansu, dodał, że istnieje duże pole do zmniejszenia zasobów, zanim zaczną pojawiać się zagrożenia dla stabilności. Richard Berner, profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, również powiedział, że „rozumie” obawy, że duże zasoby Fed zniekształcają sygnały cen rynkowych, ale dodał, że „jeśli nie zmieni się systemu operacyjnego zarządzającego stopami procentowymi i płynnością rynku, zmniejszenie bilansu bez tworzenia dużego kompromisu na rynkach pieniężnych będzie trudne”.

Wielu ekonomistów, a także kluczowych przedstawicieli Fed, broniło obecnego systemu „dużych rezerw” jako zapewniającego niezawodną kontrolę nad docelowymi stopami procentowymi banku centralnego. Odrzucają oni również tezę o zniekształceniu rynków, a urzędnicy, tacy jak prezes Fed Michael Barr, zauważyli, że mechanizmy mniejszego bilansu mogą nawet zmusić Fed do aktywniejszego zarządzania płynnością rynku poprzez regularne interwencje.

Gdyby nie nastąpiły znaczące zmiany w przepisach dotyczących płynności, Warsh prawdopodobnie nie byłby w stanie po prostu nakazać Fed redukcji zasobów, ponieważ obecny system kontroli stóp procentowych zacząłby zawodzić, gdyby płynność stała się zbyt ograniczona. Niedobory płynności pod koniec ubiegłego roku skłoniły Fed do rozpoczęcia skupu bonów skarbowych w celu odbudowy poziomu gotówki na rynku.

Niedawna decyzja o kontynuowaniu zakupów w ramach zarządzania rezerwami technicznymi sugeruje Wrightson ICAP, że kwestie bilansowe są na razie na drugim planie. – Nigdy nie wydawało się prawdopodobne, że przewodniczący Warsh podejmie działania mające na celu zmianę trajektorii portfela Fed przed swoim pierwszym oficjalnym posiedzeniem FOMC, ale mimo wszystko uspokajający był sygnał, że wszystko idzie jak zwykle.