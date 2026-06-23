"Kluczowym aktywem Romer Media są nieruchomości o łącznej powierzchni 1,839 ha wraz z infrastrukturą techniczną, w szczególności z własną oczyszczalnią ścieków oraz własnymi ujęciami (źródłami) wody. Z punktu widzenia profilu produkcyjnego grupy kapitałowej emitenta szczególne znaczenie ma własna oczyszczalnia ścieków. Procesy z udziałem materiałów wysokoenergetycznych oraz wytwarzania i konfekcjonowania amunicji generują ścieki przemysłowe zawierające pozostałości substancji energetycznych i związków nitrowych. Są to substancje toksyczne, objęte rygorystycznymi normami środowiskowymi i wymagające zarządzania jako strumień obciążony pozostałościami materiałów energetycznych, niepodlegający odprowadzeniu bez specjalistycznego, kontrolowanego oczyszczenia" - czytamy w komunikacie.

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Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów. W skład Grupy wchodzą spółki specjalizujące się m.in. w rozwoju systemów bezzałogowych (dronów), produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej, nowoczesnych technologii dla wojska, kompleksowych usługach doradczych i szkoleniowych. Niewiadów PGM jest notowana na GPW od kwietnia 2026 r.