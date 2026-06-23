Z tego artykułu dowiesz się: Ile warte są akcje CD Projektu.

Jakie premiery planuje studio.

Kiedy będzie czwarty Wiedźmin.

Który rok będzie przełomowy dla finansów studia.

Notowania CD Projektu świecą dziś na czerwono. Przed południem kurs spadał o ponad 1 proc. do 226,6 zł. W raporcie z 18 czerwca Noble Securities obniżył cenę docelową akcji do 250 zł z 283 zł. Podtrzymał zalecenie „akumuluj”. Nowa cena implikuje 10,3-proc. przestrzeń do zwyżki względem aktualnego kursu.

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Kiedy będzie czwarty „Wiedźmin”

Na oczekiwaną premierę rozszerzenia do „Wiedźmina 3” przyjdzie graczom i inwestorom poczekać o rok dłużej, ale zdaniem analityków negatywna reakcja rynku jest nadmierna. Dłuższa produkcja podwyższa finalne koszty DLC, natomiast nie wpływa na harmonogram „Wiedźmina 4” czy pozostałych projektów, które sukcesywnie będą wspierać wyniki studia w kolejnych latach.

Przypomnijmy, studio zapowiedziało, że rozszerzenie do „Wiedźmina 3” – zatytułowane „Pieśni Przeszłości” – zadebiutuje w 2027 r. Zarząd potwierdził, że pierwotnie planowano premierę w tym roku, ale względy zaoferowania odpowiedniej jakości wymusiły wydłużenie czasu produkcji. Nad grą pracuje obecnie 190 osób.

„Wobec ujawnienia stanu kadrowego i przesunięcia daty premiery zdecydowaliśmy się podnieść budżet projektu z 52 do 152 mln zł, zaś cenę gry z 30 do 35 USD, a wolumen sprzedaży w pierwszym roku z 11 mln do 15 mln kopii” – czytamy w raporcie. Eksperci podkreślają, że wydłużenie produkcji wymusza też przesunięcie spodziewanego terminu debiutu dla remake „Wiedźmina 1” z 2028 r. na 2029 r., ponieważ za oba projekty odpowiada jedno studio.

Ogłoszenie rozszerzenia do „W3” wzbudziło obawy inwestorów o datę premiery „Wiedźmina 4”, ale zdaniem analityków nie jest ona zagrożona (zakładają IV kwartał 2027 r.). Za produkcję odpowiada wewnętrzny zespół CD Projektu, którego liczebność na przestrzeni roku wzrosła z 499 do 513 osób.

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Czy CD Projekt zrealizuje program motywacyjny

Zarząd podtrzymuje, że istnieją spore szanse, że jeszcze w tym roku zadebiutować mogą inne, wciąż nieujawnione projekty. Obecnie kapitalizowane są trzy produkcje, z czego dwie dotyczą gier.

„Wiemy tylko, że są to projekty o mniejszej skali niż DLC. Zakładamy łączne nakłady na poziomie 164 mln zł, zaś po stronie przychodów uwzględniliśmy dodatkowe 179 mln zł w bieżącym roku. Nie są to kwoty wystarczające do wypełnienia luki w kończącej się w bieżącym roku części programu motywacyjnego, dlatego obniżyliśmy docelową liczbę akcji z 105 do 104,2 mln” – czytamy w raporcie.

Według prognoz analityków w tym roku przychody studia wyniosą 982 mln zł wobec 867 mln zł zeszłorocznych. EBITDA może wzrosnąć do 594 mln zł z 539 mln zł, ale prognozy dla zysku netto zakładają spadek do 472 mln zł z 521 mln zł. To oznacza wysoki wskaźnik ceny do zysku na poziomie niemal 48 (na 2026 r.). Ale przy prognozach na 2027 r. spada do zaledwie 10. Premiery nowych gier mogą wywindować przyszłoroczne przychody do ponad 4,5 mld zł, a zysk netto do ponad 2,2 mld zł – wynika z szacunków zawartych w raporcie Noble Securities.