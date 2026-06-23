Giełdowy producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych ma ambitne plany związane z przyspieszeniem uruchomienia i zwiększeniem skali produkcji matryc podczerwieni będących krytycznym komponentem w wojskowych kamerach termowizyjnych. Ma to ścisły związek z nowymi inwestycjami w obronność finansowanymi z programu SAFE. W tym celu spółka już zapowiedziała emisję do 131 tys. akcji. Liczy, że uda się jej pozyskać 80 mln zł. – Głównym celem planowanej emisji jest przyspieszenie uruchomienia oraz znaczące zwiększenie skali produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, które są krytycznym komponentem nowoczesnych systemów obronnych – zapowiedział Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics. Środki mają też zostać wykorzystane na realizację umowy ramowej z PCO o wartości blisko 200 mln zł oraz ekspansję na rynkach europejskich. – Co ważne, środki z obecnej emisji nie będą przeznaczone na realizację projektu HyperPIC. Finansowanie rozwoju fotonicznych układów scalonych zamierzamy zabezpieczyć z innych źródeł – w tym celu prowadzimy już zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami branżowymi – dodał.

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Zarząd sygnalizuje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju komponenty, wchodzące w skład nowoczesnych systemów obronnych, Wojska Polskiego. – Planowane pozyskanie ok. 80 mln zł z nowej emisji, m.in., zapewni nam środki niezbędne do zakupu specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej oraz sfinalizowania transferu technologii od naszych partnerów. Inwestycja pozwoli nam na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze matryc podczerwieni do poziomu co najmniej 500 sztuk rocznie. W pierwszej kolejności umożliwi to natychmiastową odpowiedź na potężne zapotrzebowanie Wojska Polskiego, wynikające z kontraktów realizowanych w ramach programu SAFE – wyjaśnia Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo Photonics.

O podwyższeniu kapitału zdecyduje nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 13 lipca. Główny akcjonariusz Warsaw Equity Group przy tej okazji może pozbyć się wszystkich swoich akcji i wyjść z inwestycji w spółkę. Oferta publiczna ma też bowiem objąć należący do niej pakiet 124,8 tys. akcji (co daje ok. 14,3 proc. udziału). Inwestor finalizację wyjścia z inwestycji uzależnia od uzyskania odpowiednich warunków cenowych.

Na koniec kwietnia całkowity portfel zamówień Vigo Photonics wyniósł 51,5 mln zł, co oznacza wzrost o 29 proc. rok do roku bez uwzględnienia przejętej w tym roku amerykańskiej Infrared Associates. W 2025 r. skonsolidowane przychody Vigo Photonics przekroczyły 93 mln zł i były o 19 proc. wyższe niż rok wcześniej.