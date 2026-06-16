W wydarzeniu towarzyszącym debiutowi, a więc w konferencji „Polska inwestuje” wziął udział premier Donald Tusk. – Dobrym pretekstem do mówienia o inwestycjach w Polsce jest debiut giełdowy spółki Lumina Metals na GPW. Mowa o zwiększeniu radykalnie wydobycia miedzi i srebra w Polsce. Dzisiaj globalny bój toczy się o metale ziem rzadkich, ale w naszym wypadku mowa jest o miedzi. Po konsultacjach z KGHM, mogę powiedzieć, że to zwiększa szasnę na zwiększenie łańcucha dostaw dla Polski i Europy i państw NATO. Inwestycja w Lubuskiem to inwestycja na kilkadziesiąt lat, o wartości kilkunastu mld zł – powiedział premier.

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Jak dodał, ważne jest, aby każdy inwestor pomyślał o społecznych akcentach. To fundusz pokoleń. - Kluczowa jest synergia. Z jednej strony to pieniądze, inwestycje, bezpieczeństwo, a z drugiej strony jest ten społeczny aspekt, w tym nowe miejsca pracy. Ważne, aby młode pokolenie utożsamiało się z tym sukcesem – powiedział szef rządu, dodając, że te pieniądze przydadzą się dla rozwoju młodych w Polsce.

Rekomendacje dla local content

Premier wspominał także o finalizacji prac nad wdrożeniem ułatwień dla rozwoju krajowego łańcucha dostaw. – Zakończymy proces budowy rekomendacji local content dla polskich spółek. Minister aktywów państwowych Balczun zaraportował koniec takich prac. Dzisiaj podpiszę ten zestaw rekomendacji, który sprzyja udział polskich firm w procesach inwestycyjnych. Te rekomendacje nie odstraszają zagranicznych inwestorów. Wielcy inwestorzy zagraniczni wiedzą, że te rekomendacje nie są przeciwko nim. Nasi kanadyjscy partnerzy zrozumieli to bardzo szybko – powiedział szef rządu, wymieniając niedawne inwestycje zagraniczne w Polsce.

Zagraniczne inwestycje Polsce

Premier przypominał m.in., że kilka miesięcy temu koreański producent opon Kumho podjął decyzję o budowie fabryki opon w Polsce, japoński producent pomp ciepła Daikin otworzył właśnie fabrykę pod Łodzią, a amerykański koncern Lyten przejął gdańską fabrykę systemów bateryjnych od poprzedniego inwestora. Z kolei hiszpański gigant GRI Renewable Industries inwestuje w budowie wież wiatrowych. – Wreszcie w Jaworznie dofinansowaliśmy budowę fabryki samochodów elektrycznych. We współpracy z firmą z Tajwanu będziemy budowali ekosystem elektromobilności. Po wakacjach podpiszemy umowę z firmą Foxconn. Będą to trzy modele samochodów wielkości SUV. Pracujemy z tą firmą także nad budową fabryki półprzewodników. Budowa fabryki ruszy za kilka miesięcy. Jaworzno będzie zatrudniało 4 tys. osób – powiedział szef rządu.

Premier przypominał także, że amerykański koncern Pratt&Whitney producent podzespołów i części silników do myśliwców F-16 w zakładach Pratt & Whitney Rzeszów w kwietniu 2026 r. ogłosił inwestycję o wartości 100 mln dol. na rozbudowę rzeszowskich mocy produkcyjnych. – Chcą tu ulokować swój swoisty hub serwisowy dla państw NATO – powiedział premier.

Piątka inwestycyjna Domańskiego

Przemawiający po premierze minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wskazał, że rząd chce przyspieszyć te inwestycje, promując działalność polskich firm. – Aby inwestycji było więcej potrzebujemy dodatkowego impulsu dla polskiej gospodarki. Przygotowaliśmy pięć programów, które mają przyspieszyć proces inwestycyjny – powiedział minister Domański. Jak przekazał, pierwszy z programów to nowy program grantowy wspierający inwestycje, większy o 50 proc. niż w poprzedniej perspektywie, drugi element to program wsparcia inwestycji w czyste technologie, trzeci to zmiany i wzmocnienie polskich stref inwestycji, czwarty to program wzmocnienia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. – To rozszerzenie programu gwarancyjnego, by stworzyć nowe instrumenty, które pozwolą wspierać nie tylko eksport, ale i inwestycje związane z bezpieczeństwem – powiedział Domański. Piąty element to Accelerate.pl, czyli program wsparcia nowej generacji polskich startupów