– Oddajemy w ręce klientów narzędzie, które odpowiada na jedno z największych wyzwań współczesnej bankowości, czyli bezpieczeństwo w internecie – mówił podczas wtorkowego spotkania prasowego Szymon Kuchciak, kierujący Wydziałem Kart Płatniczych w Banku Millennium. – Dzięki jednorazowym danym karta internetowa Millennium Visa Raz praktycznie eliminuje ryzyko nieautoryzowanego użycia – podkreślał.
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Bank Millennium, jako pierwszy bank uniwersalny działający w Polsce, wprowadza wirtualną kartę debetową do jednorazowych płatności online – Millennium Visa Raz. Karta jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku. Po każdej płatności numer karty automatycznie się dezaktywuje, a system generuje nowy numer wraz z nowym kodem CVV. Oznacza to, że nawet jeśli dane karty zostaną przechwycone podczas zakupów internetowych, nie będą mogły zostać wykorzystane ponownie.
W odróżnieniu od części rozwiązań oferowanych przez fintechy, karta nie wymaga wcześniejszego zasilania. Umożliwia dokonywanie płatności bezpośrednio z rachunku osobistego klienta, z którym jest powiązana.
– Visa Raz to karta w pełni cyfrowa. Klienci mogą szybko sprawdzić jej dane, zmienić limity lub wygenerować nowy numer jednym kliknięciem. Nasze rozwiązanie pokazuje, że karta płatnicza nie musi być statycznym narzędziem – podkreślał Tomasz Perski z Departamentu Detalicznej Sprzedaży Cyfrowej Banku Millennium.
Karta Millennium Visa Raz jest bezpłatna – bank nie pobiera opłat za jej wydanie ani korzystanie z niej. Produkt wspiera również usługę wielowalutową, umożliwiając płatności bezpośrednio z powiązanych rachunków walutowych.
Kartą można realizować wszystkie standardowe transakcje e-commerce. Użytkownik może wygenerować maksymalnie pięć numerów kart dziennie. Nowe rozwiązanie zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o klientach, którzy obawiają się kradzieży danych kart płatniczych podczas zakupów internetowych. Z badań przeprowadzonych przez bank wynika, że tym rozwiązaniem mogą być zainteresowane przede wszystkim osoby, które obawiają się kradzieży danych swojej karty, niechętnie pozostawiają swoje dane w sieci, chcą uniknąć niechcianych automatycznych subskrypcji lub nie mają pełnego zaufania do mniej znanych sklepów internetowych i sprzedawców ((np. zagranicznych).
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Nowa karta wpisuje się w szerszą strategię Banku Millennium dotyczącą wzmacniania bezpieczeństwa cyfrowego klientów. Jednym z wdrożonych już rozwiązań jest tzw. panic button, czyli możliwość natychmiastowego, tymczasowego zablokowania dostępu do konta za pomocą jednego przycisku w aplikacji mobilnej, np. w sytuacji podejrzenia oszustwa. Bank stosuje również tzw. ostrzeżenia kontekstowe przy nietypowych transakcjach BLIK. Jak podaje Millennium, po wdrożeniu tej funkcji liczba i wartość transakcji fraudowych związanych z BLIK-iem spadły w maju o ponad 45 proc. rok do roku.
Kolejnym etapem ma być wdrożenie rozwiązań opartych na biometrii behawioralnej. System będzie analizował m.in. sposób korzystania z aplikacji mobilnej, charakterystyczne gesty użytkownika czy sposób trzymania telefonu. Dzięki temu możliwe będzie wykrywanie nietypowych zachowań mogących wskazywać na przejęcie konta przez oszustów lub nieuprawnione osoby.
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