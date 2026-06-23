– Podjęliśmy decyzję – konkretnie Gaz-System – o kolejnej inwestycji, która utwierdzi rolę Polski jako hubu gazowego. To ma oczywiście wymiar międzynarodowy, to nie chodzi tylko o Polskę, interes jest na wielką skalę. Będzie to już trzeci terminal – jak wiecie, jeden mamy w Świnoujściu (położony w prawobrzeżnej części miasta – PAP), jeden kończymy budować pływający terminal w Zatoce Gdańskiej i trzeci terminal też pływający w Zatoce Gdańskiej też powstanie – powiedział we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk.

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Podkreślił, że do inwestycji nie będzie dopłacał budżet.

– To jest inwestycja komercyjna, ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG, ale jest to także konkretny biznes. Zainteresowanie świata komercyjnego tym przedsięwzięciem jest na tyle duże, że nie będzie wymagać ta inwestycja wsparcia z budżetu – dodał premier.

Celem programu FSRU (Floating Storage Regasification Unit), realizowanego przez Gaz-System, jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi odbiór dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego (LNG), jego regazyfikację oraz wprowadzenie do Krajowego Systemu Przesyłowego gazu.