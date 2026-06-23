Kolejne ABB i znikający nawis podażowy pchnęły notowania Allegro na wyższe poziomy. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni akcje spółki zyskały na wartości ponad 10 proc. Już jednak od pewnego czasu widać pozytywne sygnały techniczne na wykresie akcji spółki. – Notowania Allegro pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym realizowanym od kwietniowego dołka. Kluczowym wydarzeniem technicznym było wybicie górą z wielomiesięcznego kanału spadkowego, które uruchomiło impuls zgodny z wymową formacji podwójnego dna. Następujący po wybiciu retest strefy marcowych maksimów przebiegł modelowo i szybko doprowadził do realizacji minimalnego zasięgu formacji. Co istotne, po osiągnięciu tego celu nie pojawiła się istotniejsza presja podażowa. Zamiast realizacji zysków obserwowaliśmy dalsze rozwinięcie momentum wzrostowego, prowadzone wzdłuż średniej EMA21, która pełniła rolę dynamicznego wsparcia. Efektem była kontynuacja ruchu aż do strefy sierpniowych maksimów, które zostały nie tylko przetestowane, ale przejściowo również naruszone. Dopiero w tym rejonie pojawiły się pierwsze oznaki schłodzenia rynku – wskazuje Piotr Kaźmierkiewicz, analityk BM Pekao.

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Allegro i spadki? To tylko korekta

Wynik za ostatnie dwa tygodnie mógł być jeszcze lepszy. Poniedziałkowa sesja przyniosła jednak cofnięcie notowań. Również we wtorek byki nie miały łatwego życia. To jednak nie zmienia pozytywnego układu rynkowego. – Obecne cofnięcie ma charakter technicznej korekty w silnym trendzie wzrostowym. Kurs testuje linię przyspieszonego trendu, a wyraźny dolny cień wtorkowej świecy wskazuje na aktywność kupujących już przy pierwszym istotnym wsparciu. Taka reakcja popytu potwierdza, że obecne schłodzenie stanowi jedynie przystanek przed kolejną próbą rozwinięcia wzrostów. Dopóki kurs utrzymuje się ponad strefą konsolidacji z przełomu maja i czerwca oraz średnimi kroczącymi EMA50-100, scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja trendu w kolejnych tygodniach – uważa Piotr Kaźmierkiewicz.