W poniedziałek WIG oscyluje w okolicach 138 tys. pkt. Od jesieni 2022 r. porusza się w trendzie wzrostowym, a stopa zwrotu na GPW wyraźnie się wyróżnia na tle innych giełd. Nic dziwnego, że przybywa inwestorów obstawiających spadki na naszym rynku. Dobrze obrazuje to rejestr krótkiej sprzedaży publikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeszcze dwa, trzy lata temu było w nim zaledwie kilka pozycji. Od 2025 r. jest ich ponad dwadzieścia.

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Kto jest w rejestrze shortów

Z analizy „Parkietu” wynika, że obecnie w rejestrze mamy 21 pozycji. Dotyczą czternastu różnych spółek. Są to: Allegro, Asseco Poland, Benefit Systems, Budimex, CD Projekt, Creotech Quantum, Grupa Azoty, JSW, Modivo (dawne CCC), Pepco, Scanway, Tauron, Ten Square Games i Żabka.

W tym gronie uwagę zwraca obecność spółek, które w tym roku zadebiutowały na rynku głównym. To Scanway, który przeniósł się z NewConnect oraz Creotech Quantum, który został wydzielony z już notowanego Creotechu Instruments. Kurs Scanwaya podczas obecności spółki na NewConnect mocno wzrósł. Na rynku głównym firma zadebiutowała 27 marca 2026 r. z kursem odniesienia wynoszącym 333 zł. Obecnie akcje są wyceniane na 292 zł. To ponad trzy razy więcej niż 12 miesięcy temu. Na spadek notowań Scanwaya gra Citadel Securities. Jego pozycja netto wynosi 0,57 proc. Nie udało nam się znaleźć aktualnych rekomendacji, które mogłyby być wsparciem w próbie oszacowania wartości fundamentalnej akcji. Analogicznie z Creotechem Quantum. Krótką pozycję w jego akcjach ma Qube Research & Technologies. Kwantowa spółka zadebiutowała na GPW 17 kwietnia 2026 r. z kursem odniesienia wynoszącym 123 zł. Teraz akcje kosztują prawie 350 zł. Mocne zwyżki ma za sobą również spółka matka (przemysł kosmiczny), która korzysta na euforii wywołanej udanym IPO SpaceX. Creotech wybrał świetny moment na pozyskanie kapitału – czerwcowe ABB zakończyło się sukcesem, a spółka pozyskała 481 mln zł na dalszy rozwój.

Czytaj więcej Technologie Creotech pozyskał środki na realizację nowej strategii Spółka zamierza przyspieszyć z inwestycjami rozwojowymi, by wejść do czołówki europejskich firm z branży kosmicznej.

Ile warte są akcje

Weteranami w rejestrze krótkiej sprzedaży są takie spółki jak Tauron, JSW, Grupa Azoty czy CD Projekt. Pojawiają się w zestawieniach regularnie, choć liczba pozycji na ich akcjach mocno się waha. Jeszcze kilka lat temu to właśnie CD Projekt był ulubieńcem funduszy grających na krótko. Nadal jest w rejestrze, ale teraz na spadek cen jego akcji gra tylko jeden podmiot – AQR Capital Management. Już od kilku kwartałów tytuł najmocniej "shortowanej" spółki na GPW dzierży natomiast Modivo. Obecnie na spadek jej notowań grają cztery fundusze, mające łącznie 4,46 proc. To i tak mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Czas pokaże, czy słabnąca ofensywa "shortów" wspomoże notowania. 12 miesięcy temu oscylowały w okolicach 200 zł. Po drastycznej przecenie kurs jest obecnie w okolicach 95 zł. W tym miesiącu dominuje popyt (jeszcze na początku czerwca kurs był poniżej 80 zł).

Już od kilku kwartałów w rejestrze gości też Allegro, mimo iż kurs nadal jest poniżej ceny z IPO z 2020 r. (43 zł). Jest też poniżej średniej ceny docelowej z rekomendacji. Zdaniem analityków wsparciem dla notowań może być brak nawisu podażowego. Po niedawnym ABB w akcjonariacie Allegro już żaden fundusz PE nie przekracza 5-proc. progu.

Uwagę zwraca duża reprezentacja spółek handlowych obecnych w rejestrze. Oprócz Allegro i Modivo są to również Pepco czy Żabka. Na spadek notowań Żabki grają dwa fundusze, mające łącznie 1,1 proc. Obecnie kurs Żabki oscyluje w okolicach 26 zł. Zdaniem analityków ma przestrzeń do zwyżki. W przeciwieństwie do Pepco, którego notowania mają za sobą imponującą zwyżkę i przebiły już z nawiązką ceny docelowe z rekomendacji.